זַמְּרוּ לה' חֲסִידָיו כְּנַגֵּן הַמְנַגֵּן | מסורת אבותיו בידו: כשהאדמו"ר מזוטשקא ניגן בכינור | צפו רבים מתושבי בני ברק נהרו אמש אל היכלו של האדמו"ר מזוטשקא, שם לאחר מעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה, ניגן הרבי בכינור כמנהג אבותיו הק' למעלה בקודש | תיעוד מיוחד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:29