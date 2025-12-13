כיכר השבת
יום ההצלה בסאטמר: האולם הושחר בבני ברק

מאות חסידי סאטמר בבני ברק חגגו את יום ההצלה של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע, במעמד אדיר בראשות הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש | את המעמד האדיר פיארו גדולי הרבנים שחלקם אף נשאו דברים לכבוד המקום והזמן, ביניהם, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, רב העיר בני ברק, והגה"צ המקובל רבי אברהם אביש ציינווירט| צפו בתיעוד ענק (חסידים)

כ"א כסלו אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: א. אייזנבאך)
