היו היה פעם יהודי שהגיע אל הבעל שם טוב ושבת אצלו וכשיצא ביקש את ברכת הבעל שם טוב, והבעל שם טוב נתן לו נר ואמר לו: "בכל מקום אשר תלך תיקח איתך נר".

בדרך חזרה הגיע לאיזו עיירה ונכנס לאכסניה ללון שם, נתנו לו חדר, וגם נר עם מעט שעווה ונעלו עליו את הדלת מבחוץ וגם לקחו את המפתח.

היהודי הרגיש שמשהו כאן לא תקין, שהרי המפתח צריך להישאר אצלו, וגם למה נתנו לו נר שתיכף כבה.

וניזכר שהבעל שם טוב נתן לו נר, והבין שבזה תהיה הצלתו ומיד הדליק את הנר, והבין שכוונת הבעל שם טוב לקחת נר לא רק בשביל שלא ישב בחושך, והחל לטייל בחדר עם הנר וראה שיש חלון שיוצא לרחוב אבל הוא סגור ברשת ברזל.

וחיפש עוד עד שראה שמתחת המיטה ישנה מחצלת, הרים את המחצלת וראה שמסתתרת דלת מתחתיה, פתח את הדלת והסתכל לאור הנר וראה דבר מבהיל:

בור שמונחים בו גופות ושלדים של מתים, הוא הבין בדיוק שתיכף הוא גם יהיה שם, שכל מטרתם לקחת את הכסף של המתארחים ולהעלים את עקבותיהם.

נכנס היהודי לבור והוציא משם גופה של הרוג אחד והניחה על המיטה וכיסה אותה בשמיכה שהייתה שם, והוריד את בגדיו והניחם סמוך לגופה, וגם הניח כסף בכיס הבגד.

ובעצמו ירד אל הבור למטה וסגר את הדלת.

לאחר כמה שעות בשיא הלילה, שמע מתוך הבור שהדלת של החדר נפתחה ואז שמע איך שמכים בקרדום בחוזקה את הגופה, ואז נפתחה דלת הבור והשליכו את הגופה.

היהודי החליט שלא יצא מהבור עד שיאיר היום. ובבוקר פתח את דלת הבור בשקט, ויצא מהבור ועמד ליד החלון וכשראה שהרחוב מלא באנשים, החל לצעוק בקול גדול. ואנשים ראו שאיש צועק מהחלון והחלון סגור ברשת ברזל. נכנסו אל הבית ושאלו מה זה, בעל האכסניה אמר שהגיע אליהם אורח שנראה משוגע ולכן סגרו אותו.

אבל האנשים שנכנסו לא האמינו לו והכריחו אותם לפתוח את החדר, ואז סיפר האיש בפניהם את הנעשה והראה בפניהם את הבור שמלא בגופות של מתים. ומיד תפסו את האנשים והעבירו אותם לשוטרי המושל.

וההצלה שנעשתה על ידי הבעל שם טוב בזכות הנר, הייתה לא רק ליהודי זה, כי בכך ביערו את הרוצחים לגמרי. יהי רצון שאור נרות החנוכה ישמור, יציל וילווה אותנו בכל עת. שבוע טוב.