צפו בגלריה 'דור שישי' לבעל ה'סולם': שמחת הנישואין בבית אשלג • התיעוד המלא קהל מכובד נטלו חלק שבוע שעבר בשמחת בית אשלג, שמחת נישואי הכלה בתו של הרה"צ ר' אליהו ישראל אשלג, נכדו של הרה"ק בעל ה'סולם', עב"ג החתן בנו של הרב רפאל פייגנבוים מחשובי החסידים | צפו בתיעוד מהיכל השמחה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:11