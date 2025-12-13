כיכר השבת
 'דור שישי' לבעל ה'סולם': שמחת הנישואין בבית אשלג • התיעוד המלא

קהל מכובד נטלו חלק שבוע שעבר בשמחת בית אשלג, שמחת נישואי הכלה בתו של הרה"צ ר' אליהו ישראל אשלג, נכדו של הרה"ק בעל ה'סולם', עב"ג החתן בנו של הרב רפאל פייגנבוים מחשובי החסידים | צפו בתיעוד מהיכל השמחה (חסידים) 

שמחת בית אשלג (צילום: שוקי לרר)
המחותן אבי הכלה רבי אליהו אשלג הוא חתנא דבי נשיאה של מרן האדמו"ר הקדוש ציס"ע חקו"פ עטרת תפארת ישראל רבי שמעלקא שליט"א מלעלוב עזרת תורה.
משה

