קהל מכובד נטלו חלק שבוע שעבר בשמחת בית אשלג, שמחת נישואי הכלה בתו של הרה"צ ר' אליהו ישראל אשלג, נכדו של הרה"ק בעל ה'סולם', עב"ג החתן בנו של הרב רפאל פייגנבוים מחשובי החסידים | צפו בתיעוד מהיכל השמחה (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, הכלה בת לבנו הרה"צ רבי יחיאל מיכל רוקח, חתן דודו, האדמו"ר מיארסלוב, עב"ג החתן נכד אב"ד ערלוי ב"ב, והאדמו"ר משידלובצא | במהלך ימי השמחה הכתיר האדמו"ר את בנו, המחותן, שכיהן עד עתה כמנהל התלמוד תורה של החסידות בב"ב, לרב החסידות בעיר ביתר עילית | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בירושלים התכנסו אמש לסעודת יום הצלה של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | במהלך המעמד חגגו את שחרורם של שלושה מאסירי ציון שנעצרו בהפגנות ביהוד ונשלחו לכלא הצבאי על עריקתם מהצבא | צפו בתיעוד (חסידים)
באולם קטן בבני ברק, נחגגה בקול ששון וקול שמחה שמחת אירוסי צאצאי האדמו"רים מוואסלוי - אנטניא - קוז'ניץ | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר, ובשונה משאר שמחות בית צדיקים, בשמחה זו בחרו האדמו"רים לשבת על כסאות פשוטות מהאולם, ולא על כסאות כבוד כנהוג בחצרות האדמו"רים (חסידים)
במעון קודשו של האדמו"ר מצאנז בקריית צאנז בנתניה, נחוגה אמש באישון ליל שמחת הווארט לרגל קשרי השידוכין לנכדת האדמו"ר, הכלה בת לבנו הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם אב"ד קרית צאנז טבריה והגלילות, חתן האדמו"ר מסטרופקוב, עב"ג החתן בן הרב ישראל למברגר, בן הגה"צ גאב"ד מאקאווא, וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | השמחה נחוגה בקרב בני המשפחה, ובימים הקרובים תיערך השמחה הגדולה בהשתתפות כל החסידים במרכז החסידות (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בבני ברק התכנסו אמש לסעודת הודאה לציון יום הצלת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, הגאון רבי צבי פרידמן, ממנהיגי הפלג הירושלמי, שאף נשא דברים ברום שיטתו של הרה"ק מסאטמר זי"ע, להיבדל מהקשר עם המדינה הציונית | לציין, שהפלג הרצפ"ניקים נמנעו אתמול מלחסום כבישים כדי לא להפריע להגעתו של מנהיגם למעמד (חסידים)
ברגשי קודש נעלים קבע האדמו"ר מסערט ויז'ניץ מזוזות בפתח בניין הענק של תלמוד התורה החדש של החסידות במרכז העיר בית שמש | הרבי סייר בכל הבניין והביע רגשי לבבו לפני השי"ת על כל הטוב אשר זוכים לחנך את דור העתיד בדרך ישראל סבא קדישא | צפו בתיעוד (חסידים)
בועז ביסמוט יושב ראש ועדת החוץ והביטחון נפגש הבוקר עם בכירי רבני חב"ד בישראל, במשרדי "בית דין רבני חב"ד", לפגישה ממושכת על דיוני חוק הגיוס | במוקד: האתגרים הייחודיים לבחורי ישיבות החסידות (חרדים, בארץ)
מדוע נגזר על יעקב ויוסף ניסיונות קשים? גזרה היא! מי שמקרב רחוקים, חייב: שיהיו לו ייסורין, ותהיה עליו מחלוקת, ולא – יכול לשבת בשלווה | ורד וסנר בטור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת וישב מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
צוואתו המרטיטה של הגה"ח רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל, מגדולי המשפיעים בברסלב שהלך לעולמו, חוללה מחזה נדיר ויוצא דופן במסע הלווייתו | לאחר שנודע כי המנוח ביקש שדווקא "הנושרים" ישאו את מיטתו, נרשמה תופעה מרגשת בה המוני מלווים, מכל גווני הקשת, נדחקו לשאת את המיטה וביקשו להיכלל תחת הכינוי "נושרים" כדי לקיים את בקשתו האחרונה | צפו בתיעוד (חסידים)
זקן אדמו"רי בורו פארק, הסב יחד עם מחותנו האדמו"ר מוויען, בשמחת הוואכט נאכט, ולמחרת בברית המילה לרגל לידת צאצאם המשותף, רך הנולד בן להרה"ג יהושע כץ, ראש כולל וויען, חתן הגה"צ ראש ישיבת מונקאטש | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר התכנסו במוצאי שבת האחרון לשמחת שבע הברכות המרכזית, לרגל נישואי הכלה נינתו הראשונה של האדמו"ר מסאטמר, בשילוב ה'דינר השנתי' לטובת ממלכת החסידות בקריית יואל שבמונורו | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
במעמד החומש סעודה בתלמוד תורה סערט ויז'ניץ בבני ברק כובד הרה"ג ר' יעקב ולצר להיות נואם הכבוד, והוא הרחיב בשיחה אודות הקשר המיוחד בין אדמו"רי החסידות בחצה"ק ויז'ניץ הרה"ק ה'מקור ברוך' עם אחיו ה'אמרי חיים' זי"ע ויבלחט"א הקשר בין בני הדודים, האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ הנמשך עד עצם היום הזה | בהמשך פיזזו ילדי החמד עם ספרי התורה כנהוג | צפו (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נהרו אמש לאולמי עטרת בבני ברק, לחגיגת י"ט כסלו, שערך האדמו"ר מבישטנא בתופים ובמחולות לרגל יום הצלתו של הרה"ק בעל התניא זי"ע ממאסר | האדמו"ר שהיה בגילופין הרחיב בשירה ובזימרה ובאמירת דברי תורה, מהשעה שש בערב עד השעה ארבע לפנות בוקר, כשבכל אותה העת היו הפארנצעס מלאים בחסידים שפיזזו לכבוד חג הגאולה (חסידים)
האדמו"ר מאלכסנדר השוהה בימים אלו באירופה לצורך גיוס כספים עבור בניית בית מדרשו הגדול בבני ברק, הגיע לביקור בזק בקרב קהילתו המעטירה באנטווערפן שבבלגיה, שם קיבל קהל חסידיו לעצה ולברכה, והתפלל את התפילות במרכז החסידות המתנוסס לתפארה בעיר (חסידים)
