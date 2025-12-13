כיכר השבת
המחבל - חוסל

צבא ארה"ב מעדכן: שני חיילים ואזרח אמריקני נהרגו על ידי מחבל דאעש בסוריה

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, פרסם לפני זמן קצר הודעה בה נאמר, כי שני חיילים אמריקנים ואזרח ששימש כמתורגמן - חוסלו בסוריה על ידי מחבל ארגון הטרור דאעש (חדשות, העולם הערבי)

תכנים של דאעש שנתפסו בעבר בבית זוג במזרח ירושלים (צילום: דוברות המשטרה)

פיקוד המרכז האמריקני הוציא לפני זמן קצר (מוצאי שבת) הודעה על כך ששני חיילים אמריקנים חוסלו בסוריה.

בהודעה שפורסמה ברשתות החברתיות נכתב: "שני אנשי צבא אמריקאים ואזרח אמריקאי אחד נהרגו".

בהודעה נכתב עוד: "שלושה אנשי צבא נפצעו, כתוצאה ממארב של חמוש דאעש בודד בסוריה. היורה נרדף וחוסל".

"מתוך כבוד למשפחות", נכתב בהודעה: "ובהתאם למדיניות משרד המלחמה, זהותם של אנשי הצבא תישמר עד 24 שעות לאחר קבלת הודעה לקרובי משפחתם. עדכונים יסופקו ככל שיהיו זמינים".

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' מסר: "הפרא ​​שביצע את ההתקפה הזו נהרג על ידי כוחות שותפים. כולם צריכים לדעת, שאם תתקפו אמריקאים - בכל מקום בעולם - תבלו את שארית חייכם הקצרים והחרדים בידיעה שארצות הברית תצוד אתכם, תמצא אתכם ותהרוג אתכם באכזריות".

כזכור, לפני מספר ימים הודיע צבא ארצות הברית, כי השלים מבצע מקיף ואינטנסיבי נגד ארגון הטרור דאעש במחוז ריף דמשק שבדרום סוריה. במהלך המבצע, הושמדו 15 אתרים של הארגון אשר שימשו לאחסון מצבורי נשק גדולים.

על פי הדיווח מפיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הפעולה בוצעה בשיתוף פעולה עם כוחות סוריים. ההפצצות, שנמשכו כשלושה ימים בשבוע שעבר, כוונו להשמדת כמות גדולה של אמצעי לחימה.

במהלך התקיפות הושמדו יותר מ-130 רקטות ומרגמות, מקלעים, מוקשים נגד טנקים, ובמיוחד חומרים רבים שנועדו לבניית מטעני חבלה מאולתרים (מטעני גח"ל). המבצע נועד לפגוע משמעותית ביכולת המבצעית של דאעש להוציא פיגועים באזור.

