תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופנאל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והשבוע בתוכנית:

ריאיון מקיף עם יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת פרופסור איתמר רז אתו דיברנו על כל נושא הסוכרת וההשמנה. לאן נעלמו מיליארד שקל שניקחו מהמס על הסוכר, מה ההבדל בין סוגי הסכרת השונים, מה אפשר לעשות, מה אסור ומה טוב לאכול? ריאיון חובה!

סיכום חדשות השבוע עם נריה סעדיה

"מעייריב של מוצ"ש" עם איצלה קצבורג

"לפנצ'און" עם יוסי חיים

ולסיום, פינת "רץ ברשת" על תערוכות ויצירות מוזרות בעולם.

מה למשל?

תערוכה בינלאומית של יוני נוי נפתחת ביום חמישי בירכא בנוכחות אישי ציבור.

במוזיאון פילדלפיה: "מזרקה" של מרסל דושאן – משתנה פורצלן מ-1917 שהפכה ליצירת אמנות שנויה במחלוקת (רפליקה נקנתה ב-2 מיליון דולר, שווי כיום 5-10 מיליון).

באטלנטיק סיטי (Hard Rock): כובע ונעליים של מייקל ג'קסון בשווי מאות אלפי דולרים, וגיטרת בס של גדי לי מ-Rush בשווי כ-50 אלף דולר.

ב-Art Basel: יצירה דיגיטלית של Beeple – רובוטים-כלבים עם ראשי מיליארדרים (מאסק, בזוס, צוקרברג) מסתובבים ללא מטרה ברורה.

שווה צפיה!