כיכר השבת
בצל ממלא מקומו

האור עדיין מאיר | ט"ז שנים לאדמו"ר זי"ע, כך ציינו בלעלוב את יום ההילולא

בחצה"ק לעלוב בבני ברק ציינו במוצאי יום הכיפורים ט"ז שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר זצ"ל, שעלה בסערה השמימה בליל יום הכיפורים שנת תש"ע | בסעודה שולבה גם שמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מלעלוב ושידלובצא (חסידים)

הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)
הילולא ובר מצווה בלעלוב (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בצל ממלא מקומו

|

במרכז החסידות בנתניה

|

הגבאים נעמדו מאחור

|

בעיר התורה בארה"ב

|

הרחבה משמעותית

||
1

צפו בתיעוד

|

הסגולה למוצ"ש | צפו

||
1

כמנהג אבותיו

|

בביתו של איש העסקים

||
5

רבו מובהק

|

סניגורן של ישראל

||
1

הלהיב את הקהל

||
3

המנהגים שלא הכרתם

|

פִּתְחוּ פֶּתַח כְּחֻדּוֹ שֶׁל מַחַט

||
2

דּוֹרְשֵׁי יִחוּדְךָ

|

וְאֹרַח צַדִּיקִים כְּאוֹר נֹגַהּ

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר