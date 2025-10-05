בצל ממלא מקומו האור עדיין מאיר | ט"ז שנים לאדמו"ר זי"ע, כך ציינו בלעלוב את יום ההילולא בחצה"ק לעלוב בבני ברק ציינו במוצאי יום הכיפורים ט"ז שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר זצ"ל, שעלה בסערה השמימה בליל יום הכיפורים שנת תש"ע | בסעודה שולבה גם שמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מלעלוב ושידלובצא (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:08