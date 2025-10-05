האור עדיין מאיר | ט"ז שנים לאדמו"ר זי"ע, כך ציינו בלעלוב את יום ההילולא
בחצה"ק לעלוב בבני ברק ציינו במוצאי יום הכיפורים ט"ז שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר זצ"ל, שעלה בסערה השמימה בליל יום הכיפורים שנת תש"ע | בסעודה שולבה גם שמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מלעלוב ושידלובצא (חסידים)
בחצה"ק לעלוב בבני ברק ציינו במוצאי יום הכיפורים ט"ז שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר זצ"ל, שעלה בסערה השמימה בליל יום הכיפורים שנת תש"ע | בסעודה שולבה גם שמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מלעלוב ושידלובצא (חסידים)
תיעוד ענק מעשרת ימי תשובה, ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצה"ק צאנז | החל מבדיקת אתרוגים ולולבים | אמירת סליחות באשמורת הבוקר ומנהג הכפרות ושחיטתה בערב היום הקדוש, ובהמשך בעריכת השולחן הטהור | הבדלה וקידוש לבנה במוצאי יום הקדוש | קבלת קהל עם קודש תלמידי הישיבות מנתניה ומחיפה | גאב"ד מאקווא בקו"פ | משה גולשטיין תיעד את הרגעים המרוממים ומגיש גלריה (חסידים)
כלל חסידי קרעטשניף סיגעט זכו לשהות ביום הקדוש בצל האדמו"ר החדש, שעלה זה עתה על כס האדמו"רות | בראש החסידים שנהרו נצפה אחיו הצעיר, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט כפר אתא ששהה בימי ראש השנה באומן | בלילה שלפני יום הקדוש ערך הרבי מנהג תשליך בחצר בית המדרש בירושלים, ובמוצאי החג ערך טיש מרומם ונעלה כשגבאי אביו זצ"ל עומדים מאחוריו לשמשו בקודש (חסידים)
צפו בתיעוד מחצה"ק סקולען לייקווד מערב ומוצאי יום הכיפורים בצל קודשו של האדמו"ר | החל מאמירת תשליך, עריכת מנהג הכפרות במעון קודשו, בשחיטת התרנגול, בחלוקת מיני מזונות לאחר תפילת שחרית ובהבדלה בצאת הצום (חסידים)
לקראת יום הכיפורים, התכוננו בחצה"ק נדבורנה ירושלים בהיערכות יוצאת דופן | קיר הסוכה שבסמוך לבית המדרש נהרס לצורך הרחבת בית המדרש, על מנת להכיל את מאות המתפללים שגדשו את המקום ביום הקדוש | בצאת הצום, נצפה המשב"ק הוותיק רבי יחזקאל פרנקל עומד מאחורי כיסאו של האדמו"ר, וגם בקידוש לבנה ברחובה של עיר (חסידים)
צפו בתיעוד מסכם מיום הכיפורים בחצה"ק ויזניץ, החל מאמירת תשליך בפארק מנחם בגין בתל אביב | סליחות ערב יום הקדוש | מצות כיסוי הדם | תפילת שחרית | לחיים אצל הרבנית | טיש ערב יום הקדוש | בכניסה לבית מדרש לכל נדרי | בשירה ומעריב מוצאי יום הקדוש | קידוש לבנה | אויספסטען עם האורחים מחו"ל | טיש מוצאי יום כיפור (חסידים)
במעמד התשליך שערך האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד על גדות נהר הירקון, הרעיד הרבי את הדגים שבים ואת החסידים הרבים ע"י תקיעת השופר כפי מנהג אבותיו הקדושים | פרחי החסידים הציבו במקום מבעוד מועד סטנדר ומפה כיאה והאדמו"ר השליך את העוונות יחד עם כל החסידים שחזו במעמד (חסידים)
האדמו"ר מאמשינוב נצפה יממה קודם יום הכיפורים באמירת סדר תשליך, בחצר ביתו של איש העסקים דובי רודנסקי בשכונת בית וגן בירושלים | לדברי החסידים, האדמו"ר עדיין שוהה כעת בעיצומו של צום יום הכיפורים מתוך התעלות מיוחדת, והוא צפוי לערוך את ההבדלה על הכוס רק בעוד שעות אחדות, ממש סמוך לשקיעת החמה של ערב שבת קודש (חסידים)
אמש, בסיום יום הכיפורים, ערך האדמו"ר מספינקא את השלחה"ט ברוב הוד והדר | בסעודה שולבה גם סעודת הילולא לעילוי נשמת רבו המובהק של האדמו"ר – הרה"צ רבי אשר פריינד זצ"ל, כשבמהלכה נשא הרבי דברי חיזוק והתעוררות לזכר דמותו המאירה של הצדיק (חסידים)
צפו בתיעוד מרגעי קודש נעלים מהיכלה של חצה"ק סאדיגורה עם ערוב היום של יום הקדוש, בעת נעילת שער, כשהאדמו"ר יצא מפתח חדר התפילה של אדמו"רי החסידות, ופני קודשו נלהבים תוך שהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז, בבחינת 'כִּי כְבָר רָצָה הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֶׂיךָ' (חסידים)
רגע לפני כניסת יום כיפור, היום הקדוש והנכסף, יום בו יתעטפו רבבות יהודים בכל קצוות תבל במלבושי לבן, בין אם קיטל ובין אם קאפטן, מדובר בבגד פשוט אך עמוק במשמעותו. זהו סמל לטהרה ולכפרה, המזכיר לנו את יום הדין ואת היכולת לחדש את נשמתנו |המקור, המשמעות הרוחנית והמנהגים השונים - היכן לא לובשים את הקיטל והיכן מוסיפים כיפה לבנה? | יום כיפור (חרדים)
האדמו"ר מזוטשקא ערך הערב מעמד 'תשליך' מיוחד במינו בהיכל הגדול של החסידות בבני ברק, שהורחב משמעותית לקראת החגים | האדמו"ר חבש שטריימל כפי מנהג אבותיו | בהמשך רוקן הרבי את כיסיו כשהקהל הרב מצטרף אליו (חסידים)
בראש קהל עדת חסידיו, יצא האדמו"ר מנדבורנה לעת ערב לפארק בפאתי העיר בני ברק, כדי לקיים את סדר ה'תשליך' | במהלך המעמד המרומם לצד בריכת הדגים בפארק, נטל האדמו"ר את ידיו ממי הבריכה, כפי המנהג המקובל בחצר הקודש נדבורנה | לאחר מכן, רוקן הרבי את כיסיו, ובכך סימל את השלכת העוונות (חסידים)
0 תגובות