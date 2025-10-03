הלהיב את הקהל רגעי קודש נעלים בצל קודשו של האדמו"ר מסאדיגורה בסיום היום הקדוש צפו בתיעוד מרגעי קודש נעלים מהיכלה של חצה"ק סאדיגורה עם ערוב היום של יום הקדוש, בעת נעילת שער, כשהאדמו"ר יצא מפתח חדר התפילה של אדמו"רי החסידות, ופני קודשו נלהבים תוך שהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז, בבחינת 'כִּי כְבָר רָצָה הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֶׂיךָ' (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 07:22