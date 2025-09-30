כיכר השבת
הגיגית הכחולה ברחבת הישיבה קלטה באהבה את כל העוונות של שבט הלוי

מול גיגית כחולה עם דגי נוי קטנים שהוצבה בחצר ישיבת 'חכמי לובלין', השליך האדמו"ר משבט הלוי יחד עם חסידיו את העוונות תוך כדי אמירת הפיוטים והמזמורים בכוונה גדולה ובהתעוררות עצומה (חסידים)

תשליך בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
