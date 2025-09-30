דּוֹרְשֵׁי יִחוּדְךָ הגיגית הכחולה ברחבת הישיבה קלטה באהבה את כל העוונות של שבט הלוי מול גיגית כחולה עם דגי נוי קטנים שהוצבה בחצר ישיבת 'חכמי לובלין', השליך האדמו"ר משבט הלוי יחד עם חסידיו את העוונות תוך כדי אמירת הפיוטים והמזמורים בכוונה גדולה ובהתעוררות עצומה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:33