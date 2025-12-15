מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים של חבר הכנסת ישראל אייכלר, לפיו כל גוף ציבורי יחוייב לשלוח גם הודעה קולית למי שאין SMS.

27 חברי כנסת תמכו בהצעה שהוגשה ולא היו מתנגדים, ההצעה תוחזר לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה.

בהצעה נכתב כי יש לחייב גוף ציבורי השולח מסר אלקטרוני, לשלוח אותו כמסר קולי מוקלט לטלפון נייד שאינו מקבל מסרונים. שמיעה נוספת של המסר הקולי תתאפשר באמצעות חיוג חוזר למספר ממנו נשלח המסר, במשך לפחות 30 ימים ממועד קבלתו; החובה המתוארת תחול על רשות המסים בישראל, רשות האוכלוסין וההגירה והמוסד לביטוח לאומי. חובת ההחלה היא עד שלוש שנים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים קובע, בין השאר, חובה המוטלת על גופים ציבוריים מסוימים לתת שירותים נפוצים לציבור באופן דיגיטלי ומסדיר את אופן שליחת ההודעות מגוף ציבורי לאזרח".

עוד נכתב: "חובה זו יש למלא באופן שייתן מענה הולם גם למי שאינו בעל מיומנות בשימוש באמצעים דיגיטליים או שאין לו אמצעים לקבל שירות כאמור. בהצעת חוק זו מוצע להסדיר את הדרך שבה יינתן מענה הולם למי שברשותם טלפון נייד שאינו מקבל מסרונים".