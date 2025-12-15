כיכר השבת
יחייב כל גוף ציבורי

בשורה לבעלי הניידים הכשרים: זה החוק שאושר בקריאה ראשונה בכנסת

במליאת הכנסת אושרה לפני זמן קצר בקריאה ראשונה, הצעת החוק של חבר הכנסת אייכלר, לפיה גוף ציבורי אשר שולח מסר אלקטרוני – יחויב לשלוח אותו גם כמסר קולי מוקלט לטלפון נייד שאינו מקבל מסרונים - כמו כל הניידים הכשרים (חדשות חרדים)

2תגובות
שליחת הודעות קוליות לפלאפון (צילום: unsplash)

מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים של חבר הכנסת ישראל אייכלר, לפיו כל גוף ציבורי יחוייב לשלוח גם הודעה קולית למי שאין SMS.

27 חברי כנסת תמכו בהצעה שהוגשה ולא היו מתנגדים, ההצעה תוחזר לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה.

בהצעה נכתב כי יש לחייב גוף ציבורי השולח מסר אלקטרוני, לשלוח אותו כמסר קולי מוקלט לטלפון נייד שאינו מקבל מסרונים. שמיעה נוספת של המסר הקולי תתאפשר באמצעות חיוג חוזר למספר ממנו נשלח המסר, במשך לפחות 30 ימים ממועד קבלתו; החובה המתוארת תחול על רשות המסים בישראל, רשות האוכלוסין וההגירה והמוסד לביטוח לאומי. חובת ההחלה היא עד שלוש שנים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים קובע, בין השאר, חובה המוטלת על גופים ציבוריים מסוימים לתת שירותים נפוצים לציבור באופן דיגיטלי ומסדיר את אופן שליחת ההודעות מגוף ציבורי לאזרח".

עוד נכתב: "חובה זו יש למלא באופן שייתן מענה הולם גם למי שאינו בעל מיומנות בשימוש באמצעים דיגיטליים או שאין לו אמצעים לקבל שירות כאמור. בהצעת חוק זו מוצע להסדיר את הדרך שבה יינתן מענה הולם למי שברשותם טלפון נייד שאינו מקבל מסרונים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
ברוך ה' הגיע הזמן !! תודה לה'
יהודי
1
ב"ה , כל הכבוד מצוין! מתי יחייבו גם את גוגל בחוק כזה ?
טקסס

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר