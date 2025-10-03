"האיש לעבודות מלוכלכות" של קטאר פגש את נתניהו? הסערה והתגובה

בתמונה רשמית מהשיחה בבית הלבן בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד אל־רחמן אל־ת'אני נראה גם דיפלומט קטארי בכיר, עלי א־ת'וואדי, כך חשף בלוגר עזתי המתגורר בארצות הברית.

לפי הפרסום, א־ת'וואדי ישב ליד השליח האמריקני למזרח התיכון סטיב וויטקוף במהלך שיחת ההתנצלות שהתקיימה בחדר הסגלגל - אירוע חריג לאור העובדה שלקטאר וישראל אין יחסים דיפלומטיים רשמיים.

בלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה לווינט כי "המצולם נכנס עם אנשי הצוות של טראמפ ונכח רק בשיחה. הוא לא נפגש אישית עם נתניהו". לדברי המשרד, לא התקיימה פגישה נפרדת בין נתניהו לבין נציג קטארי לאחר השיחה, כפי שטען המפרסם.

המפרסם, אחמד פואד אל־חטיב, טען כי לא־ת'וואדי מעורב בעבר בפרשות שחיתות ובמה שנקרא בדיווחים שונים "מזוודות כסף" - תיקים ורומזים הקשורים לכספים שהועברו כדי להבטיח השפעה והשקעות.

עוד נכתב כי הבכיר הקטארי השקיע כ-30 מיליון אירו במושבי VIP באצטדיון הקאמפ־נואו בברצלונה, ושקשריו נוגעים לפרויקטים מסחריים ומשפיעים.

אל־חטיב ציין כי לאחר השיחה, לטענתו, התקיימו שיחות המשך שנגעו בתיאומים לגבי רצועת עזה, חמאס ושיקום היחסים בין המדינות - טענה שלא אושרה באופן עצמאי במקורות רשמיים.

בצד הקטארי א־ת'וואדי מכונה בדיווחים גם "איש לעבודות מלוכלכות" בשל מעורבותו המיוחסת בנושאים רגישים. הדיווח הזכיר קשרים ישנים של א־ת'וואדי לסביבת השלטון בקטאר ולסיוע כספי חיצוני שהרחיב את השפעתה של דוחא בזירה הבינלאומית.

הופעתו של דיפלומט קטארי בצילום רשמי מהשיחה בבית הלבן נחשבת חריגה, משום שישראל וקטאר אינן מקיימות יחסים דיפלומטיים מלאים. פגישות או תיאומים בין הצדדים מתנהלים לרוב באמצעות שליחים והערוצים החשאיים, ובשל הסמיכות לעניין חטופי עזה ונושאי שיקום הרצועה — כל מפגש כזה רגיש במיוחד.

במקביל לצילום ולגילויים, הודיע הנשיא טראמפ בצו נשיאותי על ערבויות ביטחוניות לקטאר, וכלל בהצהרות הבית הלבן הבטחות כלפי ריבונותה של קטאר במקרה של התקפה. ההצהרות הללו מעמיקות את ההשלכות המדיניות של שיחות מהסוג שנערכו בבית הלבן.

מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה לאיתמר אייכנר באתר וויינט: "האדם שסומן באדום נכח בזמן שיחת הטלפון בין ראש הממשלה לראש ממשלת קטאר בלבד. הוא נכנס יחד עם הצוותים המלאים של ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית, וכחלק מאנשי הצוות של הנשיא טראמפ. לא הייתה פגישה בין ראש הממשלה לבין גורם קטארי לאחר מכן כפי שנטען".