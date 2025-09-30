כיכר השבת
אחרי הפסגה בבית הלבן 

השר הביטחוניסט על המתווה: "חמאס לא יסכים, אבל אל לנו להיבהל"

לאחר שאמש הנשיא טראמפ הציג את המתווה לסיום הלחימה, השר אבי דיכטר טען כי מהיכרותו עם ארגון הטרור חמאס הוא לא יסכים לתנאים שהציב הנשיא האמריקאי |במקביל, בן גביר וסמוטריץ' מקיימים התייעצות סיעתית בנוגע להמשך דרכם בממשלה (פוליטי, מדיני)

ראש השב"כ לשעבר על מתווה טראמפ (צילום: ללא)

ברקע הפסגה אמש בבית הלבן, בה פרסם נישא ארה"ב טראמפ את המתווה לשחרור החטופים וסיום הלחימה ברצועה, ראש השב"כ לשעבר השר אבי דיכטר טען ש לא יסכים לתנאים שהוצגו.

לדבריו: "אני מודה שכמי שמכיר את החמאס עוד מיום היווסדו אני מתקשה לראות את ארגון הטרור מאמץ את התוכנית", והוסיף: "אבל, אל לנו להיבהל. אי קבלת התוכנית ע"י החמאס, נותנת לגיטימציה בינלאומית ובוודאי אמריקאית, להשלים את היעדים בדרך שבה אנחנו נמצאים כיום".

במקביל בשעה זו, עדיין נמשכת ישיבת הסיעה של בן גביר וסמוטריץ', כאשר השניים דנים עם חברי מפלגתם בשאלה כציד להגיב להצעת , והאם לעזוב את הממשלה במידה וחמאס יסכים להצעה.

בכחול לבן הודיעו היום (שלישי) כי, ח"כ פנינה תמנו-שטה, הגישה הצעה לסדר שתעלה להצבעה במליאת הכנסת בשבוע הראשון למושב הקרוב, בנושא "אישור הכנסת למתווה הנשיא טראמפ".

לדבריהם: "יש רוב עצום בעם וגם בכנסת שתומכים בתוכנית טראמפ. מדובר במהלך רציני, ארוך טווח ומשמעותי, שיש להעבירו באופן רשמי. אם ממשלת הקיצוניים לא מסוגלת לקיים על הנושא דיון רציני ולאשר אותו - יש להביאו לכנסת", לדבריבם: "יש למעלה מ-80 חברי כנסת יביעו תמיכה במתווה וישדרו מסר חשוב לעם, לעולם ובפרט לממשל האמריקאי".

נזכיר כי מוקדם יותר, ראש הממשלה נתניהו ופמלייתו נחתו בישראל. במקביל בשעה 20:00 הערב, הממשלה תתכנס לאשר את מינויו של אלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב״כ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר