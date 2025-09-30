השר הביטחוניסט על המתווה: "חמאס לא יסכים, אבל אל לנו להיבהל"

ברקע הפסגה אמש בבית הלבן, בה פרסם נישא ארה"ב טראמפ את המתווה לשחרור החטופים וסיום הלחימה ברצועה, ראש השב"כ לשעבר השר אבי דיכטר טען שחמאס לא יסכים לתנאים שהוצגו.

לדבריו: "אני מודה שכמי שמכיר את החמאס עוד מיום היווסדו אני מתקשה לראות את ארגון הטרור מאמץ את התוכנית", והוסיף: "אבל, אל לנו להיבהל. אי קבלת התוכנית ע"י החמאס, נותנת לגיטימציה בינלאומית ובוודאי אמריקאית, להשלים את היעדים בדרך שבה אנחנו נמצאים כיום".

במקביל בשעה זו, עדיין נמשכת ישיבת הסיעה של בן גביר וסמוטריץ', כאשר השניים דנים עם חברי מפלגתם בשאלה כציד להגיב להצעת הנשיא טראמפ, והאם לעזוב את הממשלה במידה וחמאס יסכים להצעה.

בכחול לבן הודיעו היום (שלישי) כי, ח"כ פנינה תמנו-שטה, הגישה הצעה לסדר שתעלה להצבעה במליאת הכנסת בשבוע הראשון למושב הקרוב, בנושא "אישור הכנסת למתווה הנשיא טראמפ".

לדבריהם: "יש רוב עצום בעם וגם בכנסת שתומכים בתוכנית טראמפ. מדובר במהלך רציני, ארוך טווח ומשמעותי, שיש להעבירו באופן רשמי. אם ממשלת הקיצוניים לא מסוגלת לקיים על הנושא דיון רציני ולאשר אותו - יש להביאו לכנסת", לדבריבם: "יש למעלה מ-80 חברי כנסת יביעו תמיכה במתווה וישדרו מסר חשוב לעם, לעולם ובפרט לממשל האמריקאי".

נזכיר כי מוקדם יותר, ראש הממשלה נתניהו ופמלייתו נחתו בישראל. במקביל בשעה 20:00 הערב, הממשלה תתכנס לאשר את מינויו של אלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב״כ