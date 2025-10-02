כיכר השבת
תמצית אירועי יום כיפור

שני יהודים נרצחו במנצ'סטר | חיל הים עצר את משט "סומוד" לעזה | קולומביה מנתקת קשרים עם ישראל

שני יהודים נרצחו ושלושה נפצעו קשה בפיגוע דריסה ודקירה במנצ'סטר שבאנגליה, בעת יום הכיפורים. המחבל, שנשא מטען חבלה, נורה וחוסל. עדת ראייה סיפרה כי ניסה לפרוץ לבית הכנסת – אך הרב דניאל ווקר חסם את הדלת ומנע טבח המוני (חדשות, בארץ, בעולם)

המשט לעזה (צילום: דוברות המשטרה )

רצחני במנצ'סטר שני יהודים נרצחו ושלושה נוספים נפצעו קשה בפיגוע דריסה ודקירה שאירע ביום הכיפורים במנצ'סטר שבצפון־מערב אנגליה. המחבל, שנשא עמו מטען חבלה, חוסל ביריות. על פי עדויות, ניסה הפוגע לפרוץ לבית כנסת מקומי. הרב דניאל ווקר הצליח לחסום את דלת הכניסה ומנע טבח המוני.

משט "סומוד" נעצר מול חופי ישראל במקביל, בערב הצום ועד שעות הצהריים, פעלו לוחמי חיל הים נגד כ־40 סירות משט "סומוד". בין המשתתפים – הפעילה הסביבתית גרטה טונברג. כל המעורבים נעצרו, הובלו לנמל אשדוד, ומשם יגורשו.

קולומביה נוקטת צעדי ענישה נגד ישראל בעקבות מעצר שני פעילים קולומביאנים במשט, נשיא קולומביה גוסטבו פטרו הורה על גירוש המשלחת הדיפלומטית הישראלית והודיע על הפסקת הסכם הסחר החופשי בין המדינות.

הפגנות סולידריות בעולם מעצר המשתתפים הצית גל הפגנות בינלאומי: באיטליה קראו ארגוני עובדים לשביתה כללית, ובטורקיה נפתחה חקירה נגד ישראל.

ירי רקטות מעזה בשטח ישראל, לאחר השלמת כיתור העיר עזה, נורו אמש חמש רקטות לעבר אשדוד וסביבתה. אחת מהן התפוצצה בשטח פתוח, ויתר הרקטות יורטו.

חלק ממשתתפי המשט לעזה מובאים לנמל אשדוד (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

במהלך יום הכיפורים צה"ל תקף פעמיים באמצעות כלי טיס של חה"א מחבלים בארגון הטרור חיזבאללה

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר