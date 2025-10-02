פיגוע רצחני במנצ'סטר שני יהודים נרצחו ושלושה נוספים נפצעו קשה בפיגוע דריסה ודקירה שאירע ביום הכיפורים במנצ'סטר שבצפון־מערב אנגליה. המחבל, שנשא עמו מטען חבלה, חוסל ביריות. על פי עדויות, ניסה הפוגע לפרוץ לבית כנסת מקומי. הרב דניאל ווקר הצליח לחסום את דלת הכניסה ומנע טבח המוני.

משט "סומוד" נעצר מול חופי ישראל במקביל, בערב הצום ועד שעות הצהריים, פעלו לוחמי חיל הים נגד כ־40 סירות משט "סומוד". בין המשתתפים – הפעילה הסביבתית גרטה טונברג. כל המעורבים נעצרו, הובלו לנמל אשדוד, ומשם יגורשו.

קולומביה נוקטת צעדי ענישה נגד ישראל בעקבות מעצר שני פעילים קולומביאנים במשט, נשיא קולומביה גוסטבו פטרו הורה על גירוש המשלחת הדיפלומטית הישראלית והודיע על הפסקת הסכם הסחר החופשי בין המדינות.

הפגנות סולידריות בעולם מעצר המשתתפים הצית גל הפגנות בינלאומי: באיטליה קראו ארגוני עובדים לשביתה כללית, ובטורקיה נפתחה חקירה נגד ישראל.

ירי רקטות מעזה בשטח ישראל, לאחר השלמת כיתור העיר עזה, נורו אמש חמש רקטות לעבר אשדוד וסביבתה. אחת מהן התפוצצה בשטח פתוח, ויתר הרקטות יורטו.