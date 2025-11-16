מוות אכזר: הנהר עלה על גדותיו בסערה - ודחף את הרכב מחוץ לגשר

הגשמים הכבדים שהכו בדרום קליפורניה לאורך סוף השבוע גרמו לשיטפונות נרחבים, לקריסות כבישים ולהצפות באזורים שכבר סבלו בעבר משריפות.

הרשויות הודיעו כי אדם אחד נהרג כתוצאה ישירה מהסערה, בעוד מיליוני תושבים התמודדו עם תנאי מזג אוויר חריגים.

במחוז לוס אנג'לס הודיעו כוחות הכיבוי כי אזהרות והוראות הפינוי הוסרו אתמול בערב, לאחר שהחזית הקשה חלפה והותירה מאחוריה זרימות עזות של מים ובוץ.

למרות המשך הגשמים, גורמי החירום מעריכים כי המערכות המסוכנות ביותר כבר עברו. לפי נתוני השירותים המטאורולוגיים, כעשרים ושניים מיליון בני אדם הושפעו מהשיטפונות ומהרוחות החזקות.

הסערה הגיעה בגלים. גשם עוצמתי פתח את סוף השבוע בשעות הבוקר המוקדמות של שבת, ובהמשך ירד מטח נוסף שנמשך משעות הצהריים ועד שעות הערב המוקדמות.

דיווחים על נזקים זרמו מרחבי המדינה, כולל קריסות מקומיות של מדרונות, זרימות בוץ וחסימות בכבישים מרכזיים.

הטרגדיה המשמעותית ביותר נרשמה במחוז סאטר. לפי משטרת התנועה של קליפורניה, גבר בן 71 נסחף אל מותו כשמים שזרמו בעוצמה הדפו את רכבו, מסוג מאזדה CX5, מעל גשר פלזנט גרוב קיק.

על הכביש עצמו הצטברו באותן שעות כשישים עד תשעים סנטימטרים של מים, בעקבות הגשמים החריגים שפקדו את קליפורניה בסוף השבוע.

במקביל, גורמי החירום התמודדו עם חשש כבד מאזורים שנפגעו משריפות קודמות. הקרקע השרופה רגישה במיוחד לשיטפונות בזק, למפולות ולזרימות עפר, והסיכון לכך הוגדר גבוה במיוחד. עם זאת, גם אזורים שלא נפגעו בעבר היו חשופים לנזקי המים ולמדרונות המתמוטטים.

במחוזות סנטה ברברה, ונצורה ולוס אנג'לס נמדדו כמויות הגשם הגדולות ביותר. לפי ההערכות, האזורים הללו צפויים לקבל עד כ-150 מ"מ גשם, נתונים חריגים במיוחד לעונה. לשם השוואה, לוס אנג'לס כולה רושמת בדרך כלל פחות מאינץ' אחד (כ-25 מ"מ) של גשם לאורך חודש נובמבר שלם.