אחרי ההשבתה הארוכה

המצב של טראמפ לא טוב: זה מה שעלה מהסקר האחרון - וזו הסיבה 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתמודד עם ירידה בתמיכה בו בקרב האמריקנים - כולל רפובליקנים, ברקע השבתת הממשל שנמשכה 43 ימים עד חתימת הנשיא על החוק במהלך הלילה | הנתונים אמנם לא מחמיאים, אך הם עדיין טובים יותר ממצבו בקדנציה הקודמת באותה תקופה (חדשות) 

טראמפ (צילום: Shutterstock)

נשיא רשם את שיעור התמיכה הנמוך ביותר מאז החל כהונתו השנייה, כך עולה מממוצע הסקרים של Decision Desk HQ. לפי הנתונים, שיעור התמיכה בו עומד כעת על כ-42 אחוזים בלבד, לעומת כמעט 55 אחוזי אי-שביעות רצון.

אנליסט הבחירות הראשי של DDHQ, ג'פרי סקלי, הסביר כי הסיבה המרכזית לירידה היא השיתוק הממשלתי המתמשך, שהפך לארוך בתולדות ארצות הברית ונמשך כבר 43 ימים עד לסיומו הלילה.

לדבריו, התקופה הארוכה שבה נותרה הממשלה מושבתת הותירה חותם משמעותי על דעת הקהל. עם זאת, הוא מעריך כי עם סיום המשבר עשוי הנשיא לרשום התאוששות קלה.

על פי ההסכמות האחרונות בקונגרס, כמה דמוקרטים בסנאט סייעו לקדם הצעת תקציב זמנית עד סוף ינואר, בתמורה להצבעה נפרדת בנושא סובסידיות בריאות.

סקלי ציין כי רוב כהונתו של טראמפ נעה סביב רמת תמיכה של 40 אחוזים, והבהיר שקשה מאוד לכל נשיא אמריקאי לשמור לאורך זמן על מעל 50 אחוזי תמיכה. לדבריו, הציבור מביע תסכול מהכיוון שאליו נעה המדינה ומהמצב הכלכלי, אך הוסיף כי טראמפ עדיין נהנה מתמיכה גבוהה יותר מזו שהייתה לו בשלב דומה בקדנציה הראשונה.

הדבר מוכיח שהשינוי המשמעותי בהתנהלותו של טראמפ ביחס לקדנציה הראשונה - הרבה יותר כוחני והרבה יותר בטוח בעצמו - מצליח דווקא להרשים את העם האמריקני.

בנובמבר 2017 נמדדו לטראמפ שיעורי תמיכה שנעו בין 28 ל-37 אחוזים בלבד, לפי סקרי גאלופ ו"וושינגטון פוסט"-ABC. אז, אמר סקלי, המפלגה הרפובליקנית עוד לא התאחדה סביבו במלואה, והוא נאלץ לבנות מחדש את בסיס התמיכה שלו לאחר הבחירות של 2016.

כעת, העריך סקלי, אם שיעור התמיכה בטראמפ יישאר סביב 42 אחוזים גם לקראת בחירות אמצע הקדנציה של 2026, הדבר עלול להתריע על בעיה חמורה עבור הרפובליקנים. "אם המספרים האלה לא יזוזו, הם צפויים לאבד מושבים שלא היינו מצפים שיאבדו", אמר.

