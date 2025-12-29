נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיעו הלילה (שני) על התקדמות משמעותית בגיבוש הסכם לסיום המלחמה, בתום פגישה שנערכה באחוזת מאר-א-לאגו בפלורידה.

לפי הצהרות השניים, הצדדים קרובים להסכמה על רוב חלקי תוכנית השלום, אם כי סוגיית השטח נותרה עדיין, במחלוקת עמוקה.

​זלנסקי ציין עם סיום המפגש כי הושגה הסכמה על "90%" מתוך תוכנית בת עשרים סעיפים לסיום העימות. הנשיא האמריקאי הוסיף כי גיבוש הערבויות הביטחוניות לאוקראינה הושלם בשיעור של "95%", אך הדגיש כי קיימות "בעיה אחת או שתיים קוצניות מאוד" שטרם נפתרו.

טראמפ הבהיר כי המכשול העיקרי נוגע לחלוקת הקרקע ואמר כי "חלק מהשטח הזה נלקח. חלק מהשטח הזה אולי פנוי להשגה, אך הוא עשוי להילקח במהלך התקופה הבאה של מספר חודשים", אמר, והעביר מסר מרתיע כלפי אורחו.

​במהלך מסיבת העיתונאים התייחס טראמפ לשיחה שקיים עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אותה תיאר כידידותית.

לדבריו, הוא סבור כי פוטין - זה שמפציץ את שכנתו ממערב מדי ערב - "רוצה שאוקראינה תצליח", אך הודה כי המנהיג הרוסי אינו מגלה עניין בהפסקת אש שתאפשר קיום משאל עם בשטחים המוחזקים בידי רוסיה.

טראמפ הוסיף על כך כי הוא "מבין את העמדה הזו".

​זלנסקי מסר כי הוא מעריך את העבודה שביצעו הצוותים המקצועיים של שתי המדינות בשבועות האחרונים ותיאר את השיחה ככזו שנגעה בכל הסוגיות המהותיות.

כחלק מהמשך התהליך הדיפלומטי, צוותי עבודה מארצות הברית ומאוקראינה צפויים להיפגש בשבוע הבא. טראמפ העלה את האפשרות כי במועד מתאים יתקיימו שיחות ישירות בהשתתפות נציגים מוושינגטון, קייב ומוסקבה במטרה לחתום על הסכם קבע.

פרשנים בארה"ב אמרו כי הפגישה בת השעתיים וחצי בין טראמפ לזלנסקי בארוחת צהריים הייתה נינוחה יותר מאשר בעבר, וניכר כי השניים הצליחו לכל הפחות להחליף מסרים.

עוד לפני שהחלה פגישתם של טראמפ ומקבילו האוקראיני, הפתיע הנשיא האמריקני והודיע על שיחת טלפון עם ולדימיר פוטין - בעוד זלנסקי מתכונן בחדר המלון לפגישה הגורלית.

"קיימתי שיחת טלפון טובה ופרודוקטיבית מאוד עם נשיא רוסיה פוטין לפני פגישתי היום בשעה 13:00 עם נשיא אוקראינה זלנסקי", כתב טראמפ. "הפגישה תתקיים בחדר האוכל הראשי של מאר-א-לאגו. העיתונות מוזמנת".

באוקראינה מרוצים לפחות שהפגישה לא הסתיימה כמו בפעם הקודמת ב"פגישת האסון" בבית הלבן, ומקווים לקבל לפחות את ערבויות הביטחון הנדרשות לסיום המלחמה הנצחית עם רוסיה.