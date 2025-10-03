תביעת ניצולי הטבח נגד אונר"א נדחתה: "הסוכנות נהנית מחסינות"

בית המשפט במנהטן דחה הלילה (בין חמישי לשישי) תביעה שהגישו כ־100 ישראלים נגד אונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים. בין התובעים: ניצולי טבח 7 באוקטובר, קרוביהם ואדם אחד ששוחרר מהשבי בעזה.

בכתב התביעה נטען כי אונר"א אפשרה לחמאס להסיט כספים שיועדו לסיוע הומניטרי לצורך בניית תשתיות טרור — מנהרות, רכישת נשק ואמצעים נוספים ששימשו למתקפת 7/10.

בנוסף נטען כי הסוכנות שילמה לעובדיה במזומן והורתה להם להמיר את הכספים אצל חלפנים המזוהים עם חמאס, ובכך אפשרה לארגון להכניס מיליוני דולרים לקופתו.

השופטת הפדרלית אנליסה טורס דחתה את התביעה בנימוק כי אונר"א נהנית מחסינות משפטית מאחר שהיא חלק מהאו"ם, ולכן לא ניתן להגיש נגדה תביעות אזרחיות בארה"ב.

הנשיא לשעבר ג'ו ביידן הבהיר עוד בתקופת כהונתו כי אונר"א מוגנת מתביעות בשל מעמדה כזרוע של האו"ם. עם זאת, ממשל טראמפ שינה את הקו וטען כי אין להעניק לארגון חסינות מלאה, וכי עליו להשיב על ההאשמות בבתי משפט אמריקניים.

התביעה שנדחתה מצטרפת לשורת מהלכים משפטיים של נפגעי הטבח נגד גופים שונים שלטענתם נשאו באחריות ישירה או עקיפה לאירועי 7 באוקטובר. במרץ הוגשה תביעה בסך 4.5 מיליארד שקל נגד הרשות הפלסטינית, ובאוגוסט הוגשה תביעה נוספת — בסך 4 מיליארד שקל — נגד מטא (פייסבוק), בגין אי־מניעת הפצת סרטוני הזוועה מהרצועה.