צמרת הממלכה המאוחדת כולה הגיבה לפיגוע הדקירה והדריסה הנורא הבוקר במנצ'סטר שגבה את חייהם של שני בני אדם.

בהודעות השונות הודגשה העובדה שהפיגוע בוצע בבוקר היום הקדוש ביותר לעם היהודי, תוך גינוי נחרץ לאנטישמיות ומסרי נחמה לעם היהודי בבריטניה ובעולם כולו. ראש הממשלה קיר סטארמר הגיב במספר פוסטים שפורסמו ברשת החברתית X: "אני מזועזע מההתקפה בבית כנסת בקראמפסל. העובדה שזה קרה ביום כיפור, היום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, הופכת את המצב למזעזע עוד יותר. מחשבותיי עם יקיריהם של כל הנפגעים, ותודתי לשירותי החירום ולכל כוחות ההצלה הראשונים." ראש הממשלה הורה באופן מיידי על שינוע כוחות לעבר בתי הכנסת בכל רחבי הממלכה:

"הפיגוע הבוקר מזעזע לחלוטין. אני בדרך חזרה ללונדון כדי לנהל ישיבת חירום, וכוחות משטרה נוספים נפרסים בבתי כנסת ברחבי הארץ. נעשה כל שביכולתנו כדי לשמור על בטיחות הקהילה היהודית שלנו."

שרת החוץ הבריטית איווט קופר כתבה:

"תקיפה נגד בית כנסת ביום כיפור, היום הקדוש ביותר בשנה עבור קהילות יהודיות ברחבי העולם, היא באמת מחרידה. מחשבותיי עם אלו שנפגעו מהמתקפה המתועבת הזו ואני אסיר תודה לשירותי החירום על תגובתם המהירה."

המלך והמלכה פרסמו פוסט:

"אשתי ואני היינו המומים ועצובים מאוד לשמוע על הפיגוע המחריד במנצ'סטר, במיוחד ביום כה משמעותי עבור הקהילה היהודית. מחשבותינו ותפילותינו עם כל הנפגעים מהאירוע המחריד הזה ואנו מעריכים מאוד את הפעולות המהירות של שירותי החירום. צ'ארלס וקמילה."

יורש העצר הנסיך וויליאם והנסיכה קייט כתבו:

"מחשבותינו עם קורבנות ומשפחות הפיגוע הנורא בבית הכנסת היטון פארק. העובדה שהטרגדיה הזו התרחשה ביום כיפור, היום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, הופכת את העניין למזעזע עוד יותר.

אנחנו חושבים על כל הקהילה וגם על כוחות החירום שהשתתפו באירוע הנורא הזה."

ראש הממשלה קיר סטארמר פרסם הערב הצהרה מצולמת בה אמר בין היתר:

"לכל אדם יהודי בארצנו אני רוצה גם לומר כך: אני יודע כמה פחד אתם מחזיקים בפנים, וכך בשם ארצנו, אני מביע סולידריות עמכם, אבל גם מביע עצב, שעליכם עדיין לחיות עם הפחדים הללו. אף אדם לא צריך לחיות עם פחדים כאלה. אף אחד. ולכן אני מבטיח לכם, שאעשה כל מה שבכוחי כדי להבטיח לכם את הביטחון שמגיע לכם. החל בנוכחות משטרתית מופגנת יותר, בהגנה על הקהילות שלכם. אני מבטיח לכם שבימים הקרובים תראו את בריטניה האחרת. בריטניה של חמלה, של הגינות, של אהבה. ואני מבטיח לכם שבריטניה הזו תתאחד כדי לחבק את קהילותיכם בשתי ידיה, ותראה לכם שבריטניה היא מקום שבו אתם ומשפחותיכם תוכלו לחיות בתחושות ביטחון ושייכות".