הברכה שריגשה רבבות "לחיות עם מוסר": רבבות חסידי גור התאחדו למען לימוד המוסר רבבות חסידי גור התכנסו אמש (יום שני) למעמד אדיר ומרגש, שהוקדש כולו לחיזוק לימוד המוסר | במרכז המעמד הופיע הופיע האדמו"ר מגור בהדרו לעיני קהל הרבבות | לאחר שנשאו משפיעי החסידות נאומים מרגשים על חשיבות הלימוד וההתבוננות הפנימית, האציל האדמו"ר ברכה בקול נרגש שנשמעה בכל ירכתי בית המדרש בלשון קודשו: "אני רוצה לברך את כל הציבור שיגדלו בתורה, שנה טובה, הן בגשמיות והן ברוחניות" | המעמד, שתועד בתיעוד ענק, שיקף את עוצמת החסידות ואת מסירותה לחינוך ולבניית הדורות הבאים על יסודות התורה והמוסר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:00