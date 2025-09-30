כיכר השבת
הברכה שריגשה רבבות

"לחיות עם מוסר": רבבות חסידי גור התאחדו למען לימוד המוסר

רבבות חסידי גור התכנסו אמש (יום שני) למעמד אדיר ומרגש, שהוקדש כולו לחיזוק לימוד המוסר | במרכז המעמד הופיע הופיע האדמו"ר מגור בהדרו לעיני קהל הרבבות | לאחר שנשאו משפיעי החסידות נאומים מרגשים על חשיבות הלימוד וההתבוננות הפנימית, האציל האדמו"ר ברכה בקול נרגש שנשמעה בכל ירכתי בית המדרש בלשון קודשו: "אני רוצה לברך את כל הציבור שיגדלו בתורה, שנה טובה, הן בגשמיות והן ברוחניות" | המעמד, שתועד  בתיעוד ענק, שיקף את עוצמת החסידות ואת מסירותה לחינוך ולבניית הדורות הבאים על יסודות התורה והמוסר (חסידים)

כינוס חיזק לימוד המוסר בראשות האדמו"ר מגור (צילום: יעקב נחומי)
מתחם ה-VIP לתורמי גור (צילום: יעקב נחומי)
מתחם ה-VIP לתורמי גור (צילום: יעקב נחומי)
מתחם ה-VIP לתורמי גור (צילום: יעקב נחומי)
