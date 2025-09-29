נתניהו לטראמפ: "אני תומך בתכניתך שתשיג את כלל מטרות המלחמה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו מקיימים בשעה זו היום (שני) מסיבת עיתונאים משותפת בבית הלבן. טראמפ פתח את דבריו לאחר פרסום המתווה המלא לשחרור החטופים: "זהו יום היסטורי עבור השלום במזרח התיכון, כשהואר מוסיף "אני מודה לנתניהו שהסכים לתוכנית".

על ארגון הטרור חמאס אמר הנשיא האמריקאי: "אני שומע שהם רוצים את התוכנית הזאת", כשהוא מוסיף כי הם הם יקבלו את התוכנית "כל החטופים ישוחררו תוך 72 שעות והמלחמה תיפסק מיד", ואף סייג והתריע כי עם הם יתנגדו לתוכנית שהציג "לביבי יהיה את הגיבוי המלא לסיים את העבודה".

טראמפ אף הוסיף כי "אם חמאס יקבל את ההצעה, הוא יפעל לשחרור מיידי של כל בני הערובה שנותרו, אך בשום מקרה לא מעבר ל-72 שעות. כלומר, החטופים חוזרים. ואני אפילו שונא לומר את זה, כי זה לא נשמע נכון, אבל זה כל כך חשוב להורים. אני מאמין שבכמעט כל המקרים מדובר בגברים צעירים. נפגשתי עם הורים, וההורים הרגישו באותה עוצמה לגבי קבלת גופת הבן המת שלהם כפי שהרגישו אילו הבן היה חי ובריא. זה כל כך חשוב להם, וזה אומר גם סיום מיידי של המלחמה עצמה. לא רק בעזה, המלחמה עצמה".

לדבריו: "על פי התוכנית, מדינות ערביות ומוסלמיות התחייבו, ובמקרים רבים בכתב, אבל אני בעצם הייתי מקבל את מילתם, האנשים שהזכרתי, הייתי מקבל את מילתם, לפירוז עזה ולבצע במהירות פירוק של היכולות הצבאיות של חמאס וכל שאר ארגוני הטרור, לעשות זאת מיד. אנחנו מסתמכים על המדינות שציינתי ואחרות שיטפלו בחמאס, ואני שומע שגם חמאס רוצה שזה יקרה, וזה דבר טוב, ולהשמיד את כל תשתיות הטרור, כולל המנהרות, הנשק, מתקני הייצור והרבה מתקני ייצור שאנחנו הורסים".

על מערבות הרשות ביום שאחרי בעזה: "בפגישה שלנו היום, ראש הממשלה נתניהו היה מאוד ברור לגבי התנגדותו למדינה פלסטינית, והוא כל הזמן מזכיר את 7 באוקטובר, ואני מבין שרוב האנשים עושים זאת, ואני מבין ומכבד את עמדתו בהרבה נושאים, אבל מה שהוא עושה היום כל כך טוב לישראל. שמתי לב שיש להם קהל גדול שמתאסף בישראל כל הזמן ושם את שמי, הם אוהבים אותי מסיבה כלשהי, אני לא יודע, אבל הם כן אוהבים אותי. אבל הם אומרים שני דברים, 'בבקשה תחזירו את בני הערובה' ו'בבקשה תסיימו את המלחמה', הם נשברו".

לפני זמן קצר: בבית הלבן פרסמו את התוכנית המקיפה והמלאה של הנשיא דונלד טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה, הזוכה לתמיכה הישראלית.

על פי התוכנית: עזה תהיה אזור נקי מטרור, נטול רדיקלים, שאינו מהווה איום על שכנותיה, במקביל הרצועה תפותח מחדש לטובת תושבי עזה, שסבלו יותר ממספיק.

בהודעת הבית הלבן נכתב כי "אם שני הצדדים יסכימו להצעה זו, המלחמה תסתיים באופן מיידי. כוחות ישראליים ייסוגו לקו המוסכם כדי להתכונן לשחרור בני ערובה. במהלך תקופה זו, כל הפעולות הצבאיות, כולל הפצצות אוויריות וארטילריות, יושעו, וקווי הקרב יישארו מוקפאים עד שיתקיים התנאים לנסיגה מדורגת מלאה".

בנוסף הודגש כי "בתוך 72 שעות מקבלת הסכם זה בפומבי על ידי ישראל, כל בני הערובה, חיים ומתים, יוחזרו".

כאשר לאחר שחרור כל בני הערובה: "ישראל תשחרר 250 אסירים שנשלחו למאסר עולם ועוד 1700 עזתים שנעצרו לאחר ה-7 באוקטובר 2023, כולל כל הנשים והילדים שנעצרו בהקשר זה".

כאשר על כל בן ערובה ישראלי שחמאס ישחרר, ישראל תשחרר את שרידיהם של 15 עזתים שנפטרו. לאחר החזרת כל בני הערובה, חברי חמאס שיתחייבו לדו-קיום בשלום ולנטרול נשקם יקבלו חנינה. חברי חמאס המעוניינים לעזוב את עזה יקבלו מעבר בטוח למדינות המקבלות.

בנוסף נאמר כי "עזה תנוהל תחת ממשל זמני זמני של ועדה פלסטינית טכנוקרטית וא-פוליטית, שתהיה אחראית על מתן הניהול היומיומי של שירותים ציבוריים ורשויות מקומיות עבור תושבי עזה. ועדה זו תורכב מפלסטינים מוסמכים וממומחים בינלאומיים, תחת פיקוח ופיקוח של גוף מעבר בינלאומי חדש, "מועצת השלום", בראשותו של הנשיא דונלד ג'יי טראמפ, כאשר חברים וראשי מדינות נוספים יפורסמו בהמשך, כולל ראש הממשלה לשעבר טוני בלייר".

בהודעת הבית הלבן אף נכתב כי "גוף זה יקבע את המסגרת ויטפל במימון פיתוח עזה עד למועד בו הרשות הפלסטינית תשלים את תוכנית הרפורמה שלה, כפי שמתואר בהצעות שונות, כולל תוכנית השלום של הנשיא טראמפ משנת 2020 וההצעה הסעודית-צרפתית, ותוכל להחזיר את השליטה על עזה בצורה בטוחה ויעילה", בנוןסף נאמר כי "גוף זה יפעיל את הסטנדרטים הבינלאומיים הטובים ביותר כדי ליצור ממשל מודרני ויעיל שישרת את תושבי עזה ותורם למשיכת השקעות".

פיתוח כלכלי שיקום והעצמת עזה: "התוכנית תיווצר על ידי כינוס פאנל מומחים שסייעו בהולדת כמה מערי הפלא המודרניות המשגשגות במזרח התיכון. הצעות השקעה רבות ומעמיקות ורעיונות פיתוח מרגשים גובשו על ידי קבוצות בינלאומיות בעלות כוונות טובות, והן יישקלו כדי לשלב מסגרות ביטחון וממשל כדי למשוך ולאפשר השקעות אלו, שייצרו מקומות עבודה, הזדמנויות ותקווה לעזה העתידית".

הגירה מהרצועה: "אף אחד לא ייאלץ לעזוב את עזה, ואלה המעוניינים לעזוב יהיו חופשיים לעשות זאת ולחזור. נעודד אנשים להישאר ונציע להם את ההזדמנות לבנות עזה טובה יותר".