צביקה מור: "מתקשה לקבל, ביחד עם השמחה הגדולה לחבק את איתן"

צביקה מור, יו"ר פורום תקווה ואביו של החטוף איתן מור, שעדיין נמצא בשבי החמאס בעזה, התייחס הערב (שני) לתכנית טראמפ ולפיה ישוחררו כל החטופים כבר בשלב הראשון שלה.

בריאיון לשרון גל בערוץ I24NEWS, אמר מור כי "טראמפ אמר לנו הרבה פעמים שהוא מאמין שתהיה עסקה, לכן אנחנו בדריכות ובתקווה שאולי יהיה לנו איזה נס".

הוא הוסיף והתייחס לחזון של הפורום, אותו השמיע זה תקופה ארוכה, שיש לשחרר את כל החטופים יחד: "דייקנו שכיוון שחמאס יודע להתל בנו עם המילים, ירדנו מהמילים 'עסקה אחת' ו'מתווה אחד'. אנחנו מדברים על כולם ביום אחד.

"שיהיה ברור לחלוטין במה מדובר - לא עסקה אחת שיש בה שלבים ודרגות, אלא כולם שצריכים לחזור ביום אחד. אם יקרה זה הישג למדינת ישראל כי זה אומר שיש לנו הכרעה בשטח".

הוא הוסיף גם את הקווים האדומים שלו לעסקה: "פרסמנו היום עשרת הדברות לקראת הפגישה עם טראמפ, הכותרת היא - משחררים את החטופים מתוך הבטחת ביטחון המדינה. זאת אומרת: שני הדברים ביחד - שכל החטפים חוזרים ביום אחד, ודבר שני שאין יותר חמאס ואיום מעזה ויש פיקוח אמיתי לא פייק ולא גורם איסלאמי, בוודאי שלא הרשות הפלסטינית שאין בה אמון.

"מבחינתי רק עיניים אמריקניות, מגפיים אמריקניות, שיאכפו את הכללים ובודקת שכל משאית או כל בטון שנכנס לא הולך למנהרות. חייב להרוס את המנהרות ובקיצור שאין איום מעזה".

מור הוסיף: "אשמח לקבל את הבן שלי סוף סוף ולדעת מה איתו אחרי שנתיים שלא ראינו תמונה או סרטון ממנו. אני מקווה שממשלת ישראל תעשה את זה מתוך תיקון של עשרות שנים שהיו בעבר, שבאמת מבטיחים את ביטחון המדינה ולא רק באמירות.

"אני אתקשה מאוד לקבל שמשוחררים מאות אסירי עולם, אני יודע שיש לנו אסירי עולם כבדים מאוד, אני מאוד אתקשה לקבל את הדבר הזה ביחד עם השמחה הגדולה של סוף סוף לחבק את איתן, אני מקווה שיעשו את זה בחכמה ובתבונה".