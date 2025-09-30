פיגוע בצומת אל חאדר - בכביש המנהרות בדרך מביתר עילית: על פי דיווחים ראשונים, לפני זמן קצר (שלישי) מחבל ביצע דריסה ואז פתח בירי, במקום יש שלושה פצועים כולם בהכרה, המחבל נוטרל.
על פי המידע הראשוני, המחבל דרס מספר ישראלים שהיו במקום והכוחות פתחו בירי לעברו עד שהוא נוטרל.
כרגע מחפשים אחר מחבל נוסף שככל הנראה היה בזירה ובמקום יש מספר פצועים ישראליים.
דוברות מד"א: "בשעה 14:25 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על פצועים מדריסה סמוך לצומת אל ח'דר. מדיווח ראשוני בלבד חובשים מעניקים במקום טיפול רפואי ל-2 פצועים, בהכרה. עדכון בהמשך".
זק״א: "בהמשך לפיגוע דריסה בכביש 60, במקום מטופלים 2 נפגעים במצב בינוני וקל, המחבל נוטרל במקום".
דובר צה"ל: "התקבל דיווח על פיגוע ירי בצומת אלחאדר שבחטיבת עציון, הפרטים בבדיקה".
הצלה יו"ש ללא גבולות: "כוננים במקום מדווחים על פיגוע דריסה 2 פצועים בהכרה 1 קל 1 בינוני ומחבל מנוטרל מירי כוחותינו".
