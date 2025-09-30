סמוך לזירת הפיגוע ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

פיגוע בצומת אל חאדר - בכביש המנהרות בדרך מביתר עילית: על פי דיווחים ראשונים, לפני זמן קצר (שלישי) מחבל ביצע דריסה ואז פתח בירי, במקום יש שלושה פצועים כולם בהכרה, המחבל נוטרל.