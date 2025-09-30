כיכר השבת
פיגוע דריסה בכביש המנהרות, סמוך לביתר עילית: שני פצועים במקום, המחבל נוטרל

פיגוע בגוש עציון: סמוך לביתר עילית - בכביש 60 בדרך לירושלים, מחבל ביצע פיגוע דריסה עם רכבו בטרמיפאדה עמוסה ובמקום יש לפחות שני פצועים במצבים שונים, כולם בהכרה. הכוחות שהיו במקום ניטרלו את המחבל בזירה | בצה"ל  (חדשות בארץ)

סמוך לזירת הפיגוע (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

בצומת אל חאדר - בכביש המנהרות בדרך מביתר עילית: על פי דיווחים ראשונים, לפני זמן קצר (שלישי) מחבל ביצע דריסה ואז פתח בירי, במקום יש שלושה פצועים כולם בהכרה, המחבל נוטרל.

על פי המידע הראשוני, המחבל דרס מספר ישראלים שהיו במקום והכוחות פתחו בירי לעברו עד שהוא נוטרל.

כרגע מחפשים אחר מחבל נוסף שככל הנראה היה בזירה ובמקום יש מספר פצועים ישראליים.

דוברות מד"א: "בשעה 14:25 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על פצועים מדריסה סמוך לצומת אל ח'דר. מדיווח ראשוני בלבד חובשים מעניקים במקום טיפול רפואי ל-2 פצועים, בהכרה. עדכון בהמשך".

זק״א: "בהמשך לפיגוע דריסה בכביש 60, במקום מטופלים 2 נפגעים במצב בינוני וקל, המחבל נוטרל במקום".

דובר צה"ל: "התקבל דיווח על פיגוע ירי בצומת אלחאדר שבחטיבת עציון, הפרטים בבדיקה".

הצלה יו"ש ללא גבולות: "כוננים במקום מדווחים על פיגוע דריסה 2 פצועים בהכרה 1 קל 1 בינוני ומחבל מנוטרל מירי כוחותינו".

