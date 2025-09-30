נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים היום (שלישי) על חמאס והבהיר כי ארגון הטרור ייאלץ בקרוב לתת תשובה להצעת הנשיא.

בשיחה עם עיתונאים, ולאחר מכן בנאום שמסר מול חיילים, חזר טראמפ על מסר ברור: "לחמאס יש 3-4 ימים להגיב על ההצעה שלנו להסכם". לדבריו, במידה וחמאס יסרב להצעה או לא יענה לה "אין מקום יותר למו"מ, ישראל רשאית לעשות מה שצריך".

"מדינות שלמות חתמו, ישראל חתמה. מחכים לחמאס. או שהוא יעשה את זה או שלא, אבל אם לא יהיה סוף עצוב", הבהיר טראמפ. "ביחס לחמאס - מחמאס אנחנו רוצים את החטופים בחזרה מיד, ואנחנו רוצים התנהגות טובה. זה די פשוט, לא יותר מזה. החתמנו כל מדינה במזרח התיכון, זה היה בלתי אפשרי וזה מעולם לא נעשה. זה גדול יותר מעזה. עזה היא חלק מזה".

בתוך כך, מוקדם יותר דווח ברשת CBS כי חמאס נוטה להסכים לתוכניתו של טראמפ. "חמאס נוטה לקבל במהירות את תוכנית הפסקת האש של טראמפ בעזה", אמר מקור לרשת החדשות האמריקנית.

לפי הדיווח, חמאס וארגוני טרור אחרים נוטים לקבל את תוכניתו של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה בעזה, והם יציגו את תגובת הארגון למתווכים מצריים וקטארים ביום רביעי, כך לדברי אותו מקור.

מדבריו של טראמפ עולה לכאורה שהממשל בוושינגטון לא יאפשר לחמאס לבקש שינויים משמעותיים ולשנות נוסחים בהסכם המדובר. לשאלת עיתונאים בנושא הזה, אם יאפשר שינויים ענה טראמפ בשתי מילים: "לא הרבה".

אם כך הם פני הדברים, המשמעות היא שחמאס לא יוכל לחזור על תרמיות העבר בסגנון "כן, אבל", אלא עליו לקבל את הנוסח כפי שהוא.

לפי דיווחים בערוצים ערביים ובינלאומיים, המתווכות - בדגש על קטאר, מפעילות לחץ עצום על ארגון הטרור לקבל את מתווה טראמפ, לסיים את המלחמה ולשחרר את החטופים.

לפי ההסכם, מרגע ההסכמה על ידי שני הצדדים יחל דד-ליין של 72 שעות במסגרתו ייאלץ חמאס לשחרר את כלל החטופים, חיים ומתים כאחד וישראל תחל בנסיגה הדרגתית.