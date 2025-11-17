כיכר השבת
רגע לפני המוות

חייל אוקראיני חומק ומפיל רחפן קמיקזה רוסי בשנייה האחרונה - תיעוד מטורף

חייל אוקראיני תועד כשהוא מזהה רחפן קמיקזה רוסי מתקרב במהירות, מגיב בירי מדויק ומפיל אותו רגע לפני פיצוץ | תמונת מצב לקרב הצמוד והמסוכן מול רחפני ה-FPV בשטח (חדשות צבא)

1תגובות
הקרב הצמוד בין חייל אוקראיני לבין הרחפן (צילום: רשתות חברתיות)

בתיעוד דרמטי שהופץ נראה חייל אוקראיני ניצל בקושי רב מפיצוץ של רחפן FPV רוסי. תקרית הרחפן המפחידה, משקפת את השימוש הגובר בכלי טיס בלתי מאוישים אלו בעימות הנוכחי.

הרחפנים מסוג FPV (First-Person View) הם כלי טיס נשלטים מרחוק באמצעות מצלמה מובנית המזינה וידאו חי ישירות למשקפי טייס או למסך, המעניקים למפעיל תחושה של ישיבה בתא הטייס.

על פי דיווחים, הרחפן הרוסי בתקרית לא כיוון לחייל עצמו, אלא פגע בכוונת מכוון ברכב. מפעילים של רחפנים מתעדפים לעיתים קרובות פגיעה בכלי רכב ובציוד יקר אחר.

האסטרטגיה מאחורי בחירה זו היא שחיילים שנותרים מנותקים מכלי הרכב שלהם נחשבים לפגיעים יותר; לאחר מכן ניתן לאתר את מיקומם באמצעות רחפני סיור, או להפנות אליהם תקיפות רחפן/מרגמה נוספות, או לשלוח כוחות רגלים כדי לנטרל אותם. חשוב לציין כי טקטיקה זו נפוצה, ואף הכוחות האוקראינים נוקטים בה.

רחפני ה-FPV, המצוידים לעיתים קרובות בחומרי נפץ ומשמשים כ"רחפני התאבדות", הפכו לכלי נשק משמעותי במלחמת -אוקראינה, והם מופעלים על ידי שני הצדדים. דוגמאות לכלי טיס צבאיים אלו כוללות את רחפן ההתאבדות האוקראיני מדגם KH-S7, המסוגל לשאת מטען של עד 1 קילוגרם לטווח של יותר מ-7 קילומטרים, ואת סדרת רחפני הקמיקזה הרוסיים "לנצט" (Lancet), שדגם "לנצט-1" לדוגמה, נושא מטען של 1 קילוגרם לטווח של 40 קילומטרים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
הוא לא נטרל אותו בירי הרחפן פשוט פגע במטרה שלו-הטנדר והחייל הספיק לברוח
קובי

