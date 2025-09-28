בורו פארק החרדית חוותה רגעים מרטיטים עת זכו ב"ה חסידי באבוב 45 לחנוך את בית מדרשם הגדול והמפואר במרכז השכונה, רגעים ספורים לפני כניסת ראש השנה תשפ"ו. המעמד ההיסטורי, שהתקיים בערב החג, סימן שיא של ציפייה ותפילה ארוכה של אלפי החסידים במשך עשרים שנה.

ההכנות האחרונות לקראת האירוע המרגש התנהלו בקדחתנות מחוץ לבית המדרש ומתוכו. חברת 'רענטעסטיק' פעלה ללא לאות כדי להציב אלפי כיסאות בתוך ההיכל המרווח, שהותאם לקבל את המוני החסידים שיגיעו במהלך החגים. אווירת קודש מיוחדת ריחפה באוויר כשהחסידים מילאו את הרחובות הסמוכים, נרגשים ונלהבים לקראת הרגע המיוחל.

שיאו של המעמד היה בעת קביעת המזוזה. אלפי חסידים, זקנים ונערים לצד בחורים ואברכים, המתינו בצפיפות מחוץ לבניין הענק, דרוכים לקראת הכניסה הראשונה למשכנם החדש. עם הגעת האדמו"ר אחוז שרעפי קודש, נערך טקס קביעת המזוזות, שהסעיר את הלבבות.

האדמו"ר קבע את המזוזות בכניסה הראשית לבניין ובהיכל בית המדרש, ובהמשך כיבד את גיסו הגה"צ רבי יהושע רובין, אב"ד החסידות בקביעת המזוזה, כשבכירי הקהילה ואורחים חשובים נוטלים חלק במצווה המרגשת. ביניהם, בני האדמו"ר, הרה"צ רבי יוסף אונגער והרה"צ רבי יחזקאל אונגער. עוד קבעו מזוזות הגה"צ רבי יחזקאל שלאף, אב"ד ביאלווא לונדון, הרה"ג ר' שמעלקא שלאף, ר"מ בישיבה קטנה, והנגיד הנכבד הרב שמואל זאנוויל שרף.

עם קביעת המזוזות נפתחו שערי בית המדרש בפעם הראשונה, ואלפי החסידים נהרו פנימה, כשהם ממלאים את ההיכל הענק ואת ארבע הגלריות שבו. המראה המרהיב של בית המדרש המלא עד אפס מקום היה מחזה שאין שני לו, והותיר רושם עז על כל המשתתפים.

ההתרגשות נמשכה לתוך ימי ראש השנה כאשר אלפי החסידים התפללו בתוככי בית המדרש החדש והמפואר, ובמוצאי החג זכו כולם לעבור ולקבל את ברכת הקודש של האדמו"ר. חנוכת הבית ההיסטורית היוותה יריית פתיחה מוצלחת לשנה החדשה, ומילאה את לבבות החסידים באמונה ובשמחה לקראת העתיד.