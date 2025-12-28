כיכר השבת
זכרונו לברכה

מחזה מרהיב במאה שערים: כך הנציחו את זכרו של העסקן האגדי רבי משה דייטש ז"ל

מאות חגגו שבוע שעבר במעמד הכנסת ספר תורה אל היכל בית המדרש הגדול "תולדות אברהם יצחק" לזכרו של העסקן האגדי הרב דוד משה דייטש ז"ל • גדולי ישראל ובראשם האדמו"ר מתוא"י והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר השתתפו בכתיבת האותיות (חסידים)

הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)

דמעות של התרגשות התערבבו בשמחה של מצווה, עת הוכנס ספר תורה חדש ומהודר להיכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים. ספר התורה הונצח לעילוי נשמתו הטהורה של אחד מחשיבי החסידים, איש החסד והעסקן הנמרץ, רבי דוד משה דייטש ז"ל, שהלך לעולמו בקיצור ימים לאחר מחלה קצרה והוא בן 55 בלבד.

המנוח, שהיה דמות מוכרת ואהובה בסמטאות ירושלים, ייזכר לעד כמנהל ומייסד מניין ה'ותיקין' המיתולוגי ב"ביהמ"ד אמריקא" – מניין שהפך לשם דבר ושילב תחת קורת גג אחת מאות בחורי ישיבות ובני חו"ל שהתדפקו על דלתותיו. מעבר לפעילותו התורנית, שימש כחבר הנהלת "העדה החרדית", פעל כעסקן נמרץ בארה"ב, וזכה לגמול חסד של אמת כחבר בחברת קדישא "פרושים" הכללית.

קשרו הבלתי ינתק לחסידות תולדות אברהם יצחק החל עוד מימי היווסדה, אז היה מגדולי הפעילים להקמת הקהילה. בקרב החסידים נזכר בחיבה קשרו האישי והקרוב כנאמן ביתו של הגאון רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל, בעל ה"קנה בושם".

מעמד כתיבת האותיות האחרונות נערך במעונם של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, ושל המקובל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שרחשו כבוד רב למנוח ז"ל.

ביציאת התהלוכה לרחובות מאה שערים, נצפה מחזה מרהיב של אחדות. בראש הרוקדים פיזזו בניו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק – הרבנים הצדיקים רבי אהרן, רבי ישראל ורבי יואל קאהן.

בתוך קהל החוגגים בלטו רבני משפחת ברנדסדורפר הנכבדה, שהגיעו בהרכב מלא לחלוק כבוד לידיד נפשם ומקורבם של אביהם הגדול. ספר התורה, שנתרם על ידי ידידיו ומוקירי זכרו הרבים.

באמירת פרקי המזמורים בהיכל בית המדרש כובדו בני האדמו"ר, לאחר מכן נערכה סעודת מצווה חגיגית בה הועלו קווים לדמותו רבת הפעלים, שהותירה חלל עמוק בלב ירושלים.

הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הרה"צ רבי יואל קאהן בכתיבת אותיות (צילום: שלומי טריכטר)
הרה"צ רבי אהרן קאהן בכתיבת אותיות (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הרה"צ רבי אהרן קאהן בלחיים (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הרה"צ רבי אהרן קאהן בתהלוכה (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הרה"צ רבי יואל קאהן בתהלוכה (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הרה"צ רבי ישראל קאהן בתהלוכה (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הרה,"צ רבי אהרן קאהן באמירת המזמורים (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בכתיבת אות בספר התורה (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בכתיבת אותיות (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בכתיבת אותיות (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נר נשמה (צילום: שלומי טריכטר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

זכרונו לברכה

|

לזכרם של האדמו"ר והרבנית

|

הכיסא נותר מיותם

|

אַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם, יְרֵאִים וּשְׁלֵמִים

||
1

חבוש בקולפיק

|

מזל טוב

||
2

יונה הנביא נסגר לתנועה 

||
3

סיפור חסידי למוצ"ש

|

הסגולה למוצאי שבת

||
1

למאור ולשולחן

||
11

שיחת היום בחצרות הקודש

||
2

ביקור מרומם

||
1

שעות ארוכות של דבקות

||
2

הנסיך שהפך לקולם של השבורים

||
18

קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים

||
1

רגעי התעלות

|

הקדושה שבפשטות

||
1

מתורת רבי נחמן

|

גדול וזול יותר מבני ברק

||
4

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר