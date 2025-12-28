דמעות של התרגשות התערבבו בשמחה של מצווה, עת הוכנס ספר תורה חדש ומהודר להיכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים. ספר התורה הונצח לעילוי נשמתו הטהורה של אחד מחשיבי החסידים, איש החסד והעסקן הנמרץ, רבי דוד משה דייטש ז"ל, שהלך לעולמו בקיצור ימים לאחר מחלה קצרה והוא בן 55 בלבד.

המנוח, שהיה דמות מוכרת ואהובה בסמטאות ירושלים, ייזכר לעד כמנהל ומייסד מניין ה'ותיקין' המיתולוגי ב"ביהמ"ד אמריקא" – מניין שהפך לשם דבר ושילב תחת קורת גג אחת מאות בחורי ישיבות ובני חו"ל שהתדפקו על דלתותיו. מעבר לפעילותו התורנית, שימש כחבר הנהלת "העדה החרדית", פעל כעסקן נמרץ בארה"ב, וזכה לגמול חסד של אמת כחבר בחברת קדישא "פרושים" הכללית.

קשרו הבלתי ינתק לחסידות תולדות אברהם יצחק החל עוד מימי היווסדה, אז היה מגדולי הפעילים להקמת הקהילה. בקרב החסידים נזכר בחיבה קשרו האישי והקרוב כנאמן ביתו של הגאון רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל, בעל ה"קנה בושם".

מעמד כתיבת האותיות האחרונות נערך במעונם של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, ושל המקובל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שרחשו כבוד רב למנוח ז"ל.

ביציאת התהלוכה לרחובות מאה שערים, נצפה מחזה מרהיב של אחדות. בראש הרוקדים פיזזו בניו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק – הרבנים הצדיקים רבי אהרן, רבי ישראל ורבי יואל קאהן.

בתוך קהל החוגגים בלטו רבני משפחת ברנדסדורפר הנכבדה, שהגיעו בהרכב מלא לחלוק כבוד לידיד נפשם ומקורבם של אביהם הגדול. ספר התורה, שנתרם על ידי ידידיו ומוקירי זכרו הרבים.

באמירת פרקי המזמורים בהיכל בית המדרש כובדו בני האדמו"ר, לאחר מכן נערכה סעודת מצווה חגיגית בה הועלו קווים לדמותו רבת הפעלים, שהותירה חלל עמוק בלב ירושלים.