כיכר השבת
חבוש בקולפיק

"טפחיים מעל האדמה": צפו בתיעוד המרגש כשהאדמו"ר מסקולען הקפיץ את ירושלים

המוני תושבי ירושלים השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לביהמ"ד סקולען שבבניין ת"ת ויז'ניץ בעיר | בראש החוגגים נצפה האדמו"ר מסקולען שפיזז בעוז "טפחיים מעל אדמת חולין" | צפו בתיעוד מהריקודים הסוערים ברחובות ירושלים ומתוך היכל בית המדרש (חסידים)

הכנסת ספר תורה לביהמ"ד סקולען בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )

שמחה עילאית אפפה שבוע שעבר את חסידי סקולען ירושלים, עם הכנסת ספר תורה חדש ומהודר להיכל בית המדרש של החסידות בעיר. המעמד, שנערך בראשות האדמו"ר מסקולען, הוקדש לעילוי נשמתו של הרב יעקב צבי וויינגארטן ע"ה.

המעמד החל בבית משפחת הנדיב, שם נערך מעמד 'סיום כתיבת האותיות'. ברגע השיא של הסיום, כובד הנדיב בהגבהת ספר התורה.

עם סיום הכתיבה, יצאה התהלוכה לרחובותיה של ירושלים. מחזה מרהיב נגלה לעיני העוברים ושבים, תחת חופה מפוארת ובליווי לפידי אש, צעדו מאות חסידים בריקודים סוערים בואכה בניין תלמוד התורה של ויז'ניץ, שם שוכן היכל בית המדרש סקולען.

במרכז החגיגה צעד האדמו"ר, כשהוא עטור ב'קולפיק' כמנהג אבותיו הקדושים. האדמו"ר פיזז בראש החוגגים כשהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז.

כשהגיע ספר התורה לחצר בית המדרש, הגיעה השמחה לשיאה. הקהל נכנס להיכל בריקודים של מצווה, והאדמו"ר פצח בריקודין קדישין עם התורה בחיקו "טפחיים מעל אדמת חולין", כשכל כולו להט של דבקות ושמחה לכבודה של תורה.

לאחר שעה ארוכה של ריקודים סוערים, אמר הרבי בנעימה מיוחדת את פרקי המזמורים כנהוג, כשהקהל חוזר אחריו פסוק בפסוק, ובקול תרועה הוכנס ספר התורה לתיבת ארון הקודש.

הכנסת ספר תורה לביהמ"ד סקולען בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
