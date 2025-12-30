ליארצייט של רבי נתן – עשרה בטבת

איך מקבלים כח להודות ברגעים קשים?

רבי נתן היה תלמידות המובהק של רבי נחמן, ממשיך דרכו וכתב והפיץ את תורתו, והתבטא עליו רבי נחמן: "לולא רבי נתן לא היה נשאר ממני אפילו עלה אחד".

זכה רבי נתן לכתוב את תורת רבו שגבוה מאוד, ואחר הורידה לשפת העם כדי שכל יהודי יוכל לקיימה ולשאוב ממנה כח וחיות, לחיות מתוך אמונה ושמחה.

מבחן האמונה - המבחן הכי קשה

רבי נתן כותב בספרו 'עלים לתרופה', שהוא לקט מכתבים שכתב לבנו ולאנשים נוספים, שהמבחן הכי קשה לאדם, הוא: מבחן האמונה, ואומר: 'נאר אמונה' (=רק אמונה) בספר זה תמצאו הרבה תקווה, חיזוק ועידוד לעבור את משברי החיים.

מבחן האמונה הוא מבחן - קשה מאוד! והכל – בשביל הבחירה...

כי האמת נעדרת, ואפשר לשכוח:

שהקב"ה הוא שורש הכח, והמציאות היחידה שמנהיגה את העולם.

המציאות שלך – רצון השם יתברך

רבי נתן שקרוי מוהרנ"ת מחזק את האדם, שאין שום מציאות בעולם חוץ מהשם יתברך, ולכן, כל מציאות שמגיעה לאדם היא אך ורק מהשם יתברך, ולכן:

המציאות שלך היא, הדבר - הכי מדויק שנכון עבורך.

אי אפשר להילחם במציאות, מותר לעשות השתדלות, אבל:

המציאות שלך, היא – רצון השם יתברך.

ואם קרה לך - מה שקרה, זה – היה צריך לקרות, והכי טוב עבורך.

אין טעויות בעולם, כי רק רצונו של השם יתברך נעשה בעולם.

אף שקשה להאמין בכך, תזכור כמה בלעם רצה לקלקל, ויצא מברך...

סוד הגאולה – להודות בכל מצב!

חפש ביוטיוב את השיר, שמילותיו מתורתו של רבי נחמן ותלמידו רבי נתן:

"כִּי בֶּאֱמֶת אִם הָיוּ הַכֹּל שׁוֹמְעִים לְקוֹל הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת,

לֵילֵךְ בְּדֶרֶךְ זֶה, לְהַאֲמִין תָּמִיד בַּה' יִתְבָּרַךְ: שֶׁהַכֹּל לְטוֹבָה!

וְלִתֵּן שֶׁבַח וְהוֹדָיָה - תָּמִיד לַה' יִתְבָּרַךְ!

בֵּין בְּטוּבוֹ בֵּין בְּעָקוֹ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב:

"בַּה' - אֲהַלֵּל דָּבָר, בֵּאלֹקִים - אֲהַלֵּל דָּבָר", בְּוַדַּאי:

הָיוּ מִתְבַּטְּלִים - כָּל הַצָּרוֹת! וְכָל הַגָּלֻיּוֹת - לְגַמְרֵי!

וּכְבָר הָיְתָה גְּאֻלָּה שְׁלֵמָה" – מדהים!

אם תאמין שהטוב והרע – הם לטובה, ותודה לקב"ה עליהם:

כל הצרות והגלויות יתבטלו – זאת הבטחה!

כולו – אחד! כולו – טוב! כולו – קודש!

כולנו יודעים 'לנאום' אמונה, אבל, בשעת ניסיון השכל 'בורח', כי: אומר הבעש"ט הקדוש:

בזמן ניסיון, לוקחים לאדם את דרגת האמונה, אחרת, הניסיון לא היה ניסיון...

ולכן, בזמנים שרגוע לך, תדבר אמונה תחזור ותשנן:

שגם מה שנראה רע – שורשו טוב, והכל – בחסד ורחמים ולטובה!

רק כשהמשיח יגיע, תתגלה האמת לאמיתה - לעולם, שהקב"ה:

"כֻּלּוֹ – אֶחָד! כֻּלּוֹ - טוֹב! כֻּלּוֹ - קֹדֶשׁ"!

כשהמשיח יבוא, כולנו נגיע להשגות אלוקות, אבל, כל אחד:

"כְּפִי יְגִיעָתוֹ בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ" – כפי שהתאמץ בימי החושך...

זאת הדרך לזכות להשגות בימות משיח - מתוק מדבש! (ליקוה"ל, יו"ד, הל' ריבית, ה').

קשה לבחור נכון, אבל - יש פתרון!

תקשיב לקול צדיקי האמת, אומר מוהרנ"ת:

ותצליח לעמוד בניסיון, כי צדיקי הדורות, כבר סללו - דרך עבורך!

(לקוה"ל, חו"מ, הל' פריקה, ד').

למה אי אפשר להבין את דרכי ה'?

אם נבין את דרכי ה', לא יהיה לנו ניסיון - האם לבחור בטוב או ברע.

מטרת הניסיון הוא - בשביל הבחירה, ועבור שהרבות לאדם שכרו על שעשה רצון ה', ועמד בניסיון.

בזמן הניסיון, השכל 'נעלם' והאדם שוכח שהכל לטובתו הניצחית.

ולכן צריך לזכור:

"מִדַּת הָרַחֲמִים וּמִדַּת הַדִּין, הַכֹּל אֶחָד - בָּאֱמֶת לַאֲמִתָּהּ".

הקב"ה רוצה שתאמין שכל מה שקורה איתך - הוא ממנו:

מה' אחד ושמו אחד! הכל - אחדות ה' בפעולות המשתנות!

כל דבר או פעולה שקורה לך, גם אם תהיה הכי משונה או מוזרה, גם היא מה' יתברך, ולעולם לא נבין את הנהגת ה' יתברך, איך אומרים:

יש דברים נסתרים – לא נבין לא נדע! כי 'לית ידיעא בך כלל'!

למה הקב"ה לא מתגלה, ואומר – אני ה'?

כל מה שעובר על האדם הוא בהשגחה פרטית, כי:

הקב"ה תמיד נמצא - איתך, עימך ואצלך!

יש שכל אנושי ויש שכל אלוקי: הקב"ה גורם לנו לא להבין, כדי שנבין, שלעולם - לא נבין שכל עליון! אם תבין את דרכי ה':

לא היה לך ניסיון, הבחירה - היתה מתבטלת!

בימים אלו, הקב"ה מגלה את אלוקותו לעולם בשלבים...

וכשהמשיח יבוא בקרוב:

הקב"ה יתגלה ויודיע שהוא - המנהיג האמיתי של העולם.

כשהאמת תתגלה, כבר – לא תהיה בחירה!

סוד הגאולה - הכל אחד!

ניצחתי ואנצח גמרתי ואגמור – ברחמים גדולים!

כשמשה רבנו שאל את הקב"ה למה קשיי השיעבוד של עם ישראל התגברו, דווקא כשהוא הצטווה לבא לפרעה ולבקש שישלח את עם ישראל, ניחם אותו הקב"ה:

"וְהֵשִׁיב לוֹ ה' יִתְבָּרַךְ - שֶׁבְּוַדַּאי הוּא:

יִגְמֹר אֶת שֶׁלּוֹ - בְּרַחֲמָיו הַגְּדוֹלִים! וּבִזְכוּת אָבוֹת".

הקב"ה מבטיח, שהכל יגמר - ברחמים גדולים!

תתחזק, דווקא ברגעים הקשים – ותיגאל, ומה יקרה?

"וְעַ"י כָּל זֶה תִּהְיֶה - הַגְּאֻלָּה בִּשְׁלֵמוּת".

להגיד בבוקר חסדך - ואמונתך בלילות

כשכל טוב ומואר לך - לא קשה לדבר אמונה, אבל בחושך? לומדים אמונה...

ויש פרוש נוסף - מאוד מחזק:

אמונתך בלילות – דווקא בגלל שהקב"ה מאמין בך, הוא - נותן לך 'לילות'!

לא מומלץ לקנא, במי שהלילות שלו בהירים ללא ניסיונות.

הקב"ה – מאמין בך! ולכן, מנסה אותך!

ואל תשאל – למה? למה – יאמרו בגויים... זאת לא שאלה של יהודי!

שהקב"ה יזכה את כולנו שנצליח לעמוד בניסיונות...

יש ענין שהכל יתהפך לטובה

רבי נתן שעבר הרבה יסורין ורדיפות מלמד, שמה שהיה – הוא שיהיה!

וכתב בספריו הרבה חיזוקים שיכולים חזק ולעודד כל אחד, ממש כמו 'מים קרים על נפש עייפה', ועצם זה שתורתו קיימת עד היום ומחיה נפשות מוכיח עד כמה צדק בדרכו, וזהו סוד היציאה מגלות לגאולה.

הגאולה לא תמיד באה בשלבים, והכל יכול לקרות – ברגע אחד!

אומר רבי נתן: ויש ענין שהכל יתהפך לטובה, רק אמונה, כי:

ישועת ה' כהרף עין, והבן!

לע"נ רבי נתן בן רבי נפתלי שטרנהרץ זכותו תגן על כלל ישראל, גאולת הפרט והכלל במהרה ברחמים, אמן.