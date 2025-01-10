רבי נתן שקרוי מוהרנ"ת מחזק את האדם, שאין שום מציאות בעולם חוץ מהשם יתברך, ולכן, כל מציאות שמגיעה לאדם היא אך ורק מהשם יתברך, ולכן: המציאות שלך היא, הדבר - הכי מדויק שנכון עבורך | מאמר מיוחד ליום פטירתו של רבי נתן - בעשרה בטבת (חסידים)
רבי נתן לא ידע מרגוע לנפשו, והרגיש שחסר לו משהו בעבודת ה', ולא ידע להגדיר מה, והלך לחפש אצל כמה צדיקים אולי ימצא מרגוע לנפשו העשירה שנכספה לקרבת אלוקים, אך, עדיין לא מצא מנוח לנפשו | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד לזכרו של רבי נתן שהיום חל יום פטירתו (חסידים)
רבי נתן מצא אתרוג יפהפה, כששאל את רבי נחמן על האתרוג, ענה לו, "אתרוג כשר" • פרויקטור הקורונה באומן הרב נחום קרלינסקי, מסביר איך למד מכך שרבי נתן היה מוכר את ביתו עבור האתרוג ומדוע רבי נחמן היה סוחר טוב • צפו (חרדים)