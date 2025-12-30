נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הגיב בחריפות למתקפות נגדו ופרסם איגרת מיוחדת לשופטי ועובדי המערכת. במכתבו הבהיר עמית כי למרות שדברי השר סמוטריץ' הם "אמירות שחצו קו אדום בעיניי", הן לא ירפו את ידיו. "הן לא יסיטו אותי מדרכי", כתב הנשיא והתחייב להמשיך להוביל את הרשות השופטת בשיקול דעת, בממלכתיות ומתוך "מחויבות מלאה לשליחות המוטלת עליי לשירות הציבור".

​הנשיא ציין כי קיבל פניות רבות בעקבות "דברי הבלע שהושמעו" כלפיו, וכי הוא מודע לתחושת העלבון והפגיעה האישית שחשו עמיתיו. לדבריו, אף שההתקפות כוונו נגדו באופן אישי, מטרתן רחבה בהרבה. "הדברים אמנם כוונו כלפי באופן אישי, אולם משמעותם רחבה כהלכה – הם נועדו לפגוע בכל אחד ואחת מאיתנו", הסביר עמית, והוסיף כי המסר המשתמע מהם מבקש לערער על "מעמדם ותפקידם של בתי המשפט במדינה דמוקרטית".

​בתשובה לניסיונות ההשתלחות, קרא עמית לשופטים ולעובדים לשמור על מקצועיות ולהתמקד בעשייתם. "המענה הטוב ביותר לנסיונות אלו לפגוע בנו הוא להתמיד במסלולנו – איש איש במשרתו ובתפקידו", הדגיש. הוא ציין כי דווקא בימים שבהם השיח הציבורי מתלהם, מוטלת עליהם המשימה להבטיח שבתי המשפט יוותרו "אכסניה של שיח מכבד, מכיל ומקצועי", תוך שמירה קפדנית על גבולות השיח "בתוך היכלות המשפט ובאולמות".

​בסיום דבריו הבטיח נשיא העליון כי הרשות השופטת תמשיך לתפקד ללא מורא. הוא חתם את האיגרת בהצהרה כי מערכת המשפט תוסיף לדבוק בציווי המקראי המנחה אותה: "לא תגורו מפני איש".

לאחר זמן קצר הגיב באירוניה בצלאל סמוטריץ': "חציית קו אדום זה מה שיצחק עמית עשה כשחטף את תפקיד נשיא בית המשפט העליון בחוסר סמכות.

דורסנות זה מה שעמית עושה יום יום שעה שעה ביחס לחוק, לעם, לדמוקרטיה, לכנסת ולממשלה.

לא יסיטו אותי מדרכי. אמשיך בע"ה לדבוק בציווי המקראי "לא תגורו מפני איש".