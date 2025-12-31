הקרב של משה גפני נגד אריה דרעי: הקואליציה משכה את החקיקה

יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כ"ץ, משך הבוקר (רביעי) את החקיקה של הקואליציה מחשש להפסד בהצבעות בשל החרם של 'יהדות התורה' על ההצבעות במליאת הכנסת.

בניגוד לעבר, החרם בהצבעות היום לא נובע בשל המאבק על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות אלא בשל הקרב בין יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, ליו"ר ש"ס, אריה דרעי, על מינוי ממלא מקום ליו"ר המועצה דתית בירושלים.

ביום שני השבוע, הודיעה סיעת 'יהדות התורה' כי תחרים את ההצבעות במליאה בשל הטענה שהקואליציה משתפת פעולה עם דרעי בכל הקשור למינויים במשרד לשירותי דת.

גפני זועם על דרעי בעקבות מינויו של חננאל שם טוב למ"מ יו"ר המועצה הדתית בירושלים. המינוי הוביל לאחרונה לקרע חריף בין המפלגה החרדית הספרדית ובין המפלגה האשכנזית ליטאית, בשל טענת גפני כי התפקיד שייך ל'דגל' במסגרת חלוקת התפקידים בירושלים.

בלשכת גפני תקפו את יו"ר ש"ס דרעי והשר לשעבר מיכאל מלכיאלי ואמרו: "כולנו עדים לנזק ולחורבן שהם הותירו אחריהם בשנים האחרונות בנושאי הכשרות, המקוואות וכל שירותי הדת כולל בירושלים.

"תם העידן בו לציבור דגל התורה לא יהיה ייצוג בנושאים הללו בכל הארץ, ממטולה ועד אילת, כולל בירושלים, שם דגל התורה היא הסיעה הגדולה בעיר".

"אם מישהו בש"ס עדיין לא הבין את המציאות החדשה - כדאי שיפנים זאת. הציבור כבר אמר את דברו. השינוי כבר בעיצומו", הוסיפו בלשכת גפני.

מנגד, השר לשעבר מלכיאלי השיב: "המועצה הדתית בירושלים לא הייתה בשליטת ש"ס בשנים האחרונות, שנית באתר עיריית י-ם מחזיקה מפלגת ש"ס בשישה נציגים בדיוק כמו המפלגה אותה מתיימר לייצג גפני. כך, שלא ברור מהיכן הנתונים השקריים של גפני שהוצגו".

מלכיאלי הוסיף: "לתדהמתי, גפני ואנשיו חברו לשונאי הדת מהאופוזיציה ונשארו ערים כל הלילה רק בכדי לוודא כי חלילה לא יועברו הכספים. לרגע נדמה היה לי שאני חולם - אבל זו הייתה המציאות הכואבת, גפני ואנשיו ניסו בכל כוחם להילחם ללא הצלחה רק בגלל תפקיד מסוים שחשבו שמגיע להם.

"ובכלל, איבוד השליטה ושכרון כוח של גפני בנושא חשוב זה מעלה סימני שאלה משמעותיים באשר לשיקול דעתו בכל הנושאים הקשורים ביהדות הנאמנה בארץ הקודש"