ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שנמנע מלהתראיין לתקשורת הישראלית, העניק הלילה (בין שלישי לרביעי, שעון ישראל) ראיונות לתקשורת בארה"ב, שם הוא שוהה לאחר הפגישה עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, והתייחס לכל הסוגיות הביטחוניות בזירות השונות.

תחילה נשאל נתניהו, בריאיון לפוקס ניוז, האם הוא רואה סיכוי להקמת שלטון חלופי בעזה במהלך השנה הקרובה והשיב: "שלטון חדש בעזה אפשרי, אם מפרקים את חמאס מנשקו. הסיבה פשוטה - אם חמאס יישאר חמוש הוא יוכל לירות לשלטון החדש בגב. אם נפרק את חמאס, אני רואה עתיד אחר לעזה. כולם מבינים את זה. העם בעזה רוצה את זה יותר מכולם".

ראש הממשלה הוסיף: "חמאס התחייב להתפרק מנשק. יש לו 20 אלף לוחמים עם רובי קלצ'ניקוב, הם מוציאים להורג מי שמתנגד להם, הם הורגים הרבה פלסטינים. יש להם בסך הכול 60 אלף רובים. צריך לקחת את כל הנשקים ולפרק את מאות הקילומטרים של מנהרות הטרור, חמאס מסרב לעשות זאת".

באשר לשאלה האם יש סיכוי שחמאס יסכים להתפרק מנשקו, השיב: "אניי חושב שצריך לתת לזה סיכוי. יש ניסיון להקים כוח בינלאומי. עד כה לא הצליחו. אם זה אפשרי בדרך הקלה, מצוין. ואם לא - זה ייעשה בדרך אחרת".

רה"מ נתניהו התייחס ליחסים שלו עם הנשיא טראמפ ואמר: "לא הייתי צריך לשכנע את טראמפ בנוגע לחמאס, אנחנו רואים הכל עין בעין. הוא מיד אמר שצריך לפרק את חמאס מנשקו. לא שמעתי מהנשיא תסכול על כך שאנחנו תקפנו את חמאס במהלך הפסקת האש, הוא מבין".

בהמשך הריאיון התייחס נתניהו לסוגיית איראן ואמר: "טראמפ צדק כשאמר שפורדו נהרס לחלוטין. הם מנסים לשקם את מתקני ייצור הטילים הבליסטיים שלהם, זה לא פשוט כי החזרנו אותם הרבה אחורה. אבל הנשיא טראמפ עשה טוב כשאמר להם 'אל תעשו את זה'. אל. עם איראן הנושא המרכזי שהם צריכים לקבל את העובדה שאסור שתהיה להם יכולת העשרה, לקחת את החומר המועשר מחוץ למדינה".

ראש הממשלה התייחס לסיכוי של מלחמה נוספת וישירה עם איראן ואמר: "לפני שבועיים הציגו לי שאיראן עושה ניסויים שבהם מנסים לשגר טילים בליסטיים לישראל. העברתי מסר פומבי שאם יעזו לעשות את זה - התוצאה תהיה הרסנית. אני מקווה שלא יעשו את הטעות הזאת". בהתייחסות לחיזבאללה בלבנון אמר נתניהו, בסיום דבריו כי "חיזבאללה היום הם צל של עצמם".