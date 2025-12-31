כיכר השבת
איראן, עזה ולבנון 

רה"מ נתניהו: "חמאס צריך להתפרק מנשקו; אם אפשרי בדרך הקלה - מצוין, ואם לא - ייעשה בדרך אחרת"

ראש הממשלה נתניהו, שמסרב להתראיין בתקשורת הישראלית, העניק ראיונות בארה"ב והתייחס לכל הסוגיות הביטחוניות: על איראן: "לפני שבועיים עדכנו אותי שהיא עושה ניסויי שיגור טילים לישראל - מקווה שלא יעשו את הטעות" | על עזה: "צריך לקחת את כל הנשקים ולפרק את מאות הקילומטרים של מנהרות הטרור" | על  לבנון: "חיזבאללה היום הם צל של עצמם" | הציטוטים (מדיני)

נתניהו טראמפ במהלך המפגש, השבוע (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

ראש הממשלה, , שנמנע מלהתראיין לתקשורת הישראלית, העניק הלילה (בין שלישי לרביעי, שעון ישראל) ראיונות לתקשורת בארה"ב, שם הוא שוהה לאחר הפגישה עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, והתייחס לכל הסוגיות הביטחוניות בזירות השונות.

תחילה נשאל נתניהו, בריאיון לפוקס ניוז, האם הוא רואה סיכוי להקמת שלטון חלופי ב במהלך השנה הקרובה והשיב: "שלטון חדש ב אפשרי, אם מפרקים את חמאס מנשקו. הסיבה פשוטה - אם חמאס יישאר חמוש הוא יוכל לירות לשלטון החדש בגב. אם נפרק את חמאס, אני רואה עתיד אחר לעזה. כולם מבינים את זה. העם בעזה רוצה את זה יותר מכולם".

ראש הממשלה הוסיף: "חמאס התחייב להתפרק מנשק. יש לו 20 אלף לוחמים עם רובי קלצ'ניקוב, הם מוציאים להורג מי שמתנגד להם, הם הורגים הרבה פלסטינים. יש להם בסך הכול 60 אלף רובים. צריך לקחת את כל הנשקים ולפרק את מאות הקילומטרים של מנהרות הטרור, חמאס מסרב לעשות זאת".

באשר לשאלה האם יש סיכוי שחמאס יסכים להתפרק מנשקו, השיב: "אניי חושב שצריך לתת לזה סיכוי. יש ניסיון להקים כוח בינלאומי. עד כה לא הצליחו. אם זה אפשרי בדרך הקלה, מצוין. ואם לא - זה ייעשה בדרך אחרת".

רה"מ נתניהו התייחס ליחסים שלו עם הנשיא טראמפ ואמר: "לא הייתי צריך לשכנע את טראמפ בנוגע לחמאס, אנחנו רואים הכל עין בעין. הוא מיד אמר שצריך לפרק את חמאס מנשקו. לא שמעתי מהנשיא תסכול על כך שאנחנו תקפנו את חמאס במהלך הפסקת האש, הוא מבין".

בהמשך הריאיון התייחס נתניהו לסוגיית ואמר: "טראמפ צדק כשאמר שפורדו נהרס לחלוטין. הם מנסים לשקם את מתקני ייצור הטילים הבליסטיים שלהם, זה לא פשוט כי החזרנו אותם הרבה אחורה. אבל הנשיא טראמפ עשה טוב כשאמר להם 'אל תעשו את זה'. אל. עם איראן הנושא המרכזי שהם צריכים לקבל את העובדה שאסור שתהיה להם יכולת העשרה, לקחת את החומר המועשר מחוץ למדינה".

ראש הממשלה התייחס לסיכוי של מלחמה נוספת וישירה עם איראן ואמר: "לפני שבועיים הציגו לי שאיראן עושה ניסויים שבהם מנסים לשגר טילים בליסטיים לישראל. העברתי מסר פומבי שאם יעזו לעשות את זה - התוצאה תהיה הרסנית. אני מקווה שלא יעשו את הטעות הזאת". בהתייחסות לחיזבאללה ב אמר נתניהו, בסיום דבריו כי "חיזבאללה היום הם צל של עצמם".

1
חייב להעיף לאלתר את ראש ממשלת המלחמות ועוד הרג ועוד הרס ועוד חורבן ועוד ועוד ועוד מלחמות מר בנימין נתניהו לא היה ולא יהיה ראש ממשלה כזו שיזכר לדראון עולם לממשלה הגרועה בתולדות המדינה
חרדי לדבר ה'

כיכר השבת
