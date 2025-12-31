מאות תלמידי תלמוד התורה "בני ציון" חגגו השבוע את מעמד הכנסת ספר התורה המפואר שהוכנס לבניין התלמוד תורה. המעמד נערך בראשות האדמו"ר מבאבוב, שפיזז בעוז לכבודה של תורה לפני מאות ילדי החמד.

ספר התורה נתרם על ידי משפחת רובין המעטירה, לזכרו של אביהם, הנגיד המרומם הרה"ח ר' לייבל רובין ע"ה, מי שהיה מעמודי התווך של מוסדות באבוב וזכה להקים ולהנציח את שמו על בניין התלמוד תורה המפואר. המעמד נערך בערב יום היארצייט השני לפטירתו.

מסע התהלוכה יצא מבניין התלמוד תורה בליווי תזמורת ומקהלת בחורי הישיבה, כשאלפי התלמידים עומדים משני צדי הרחוב בלבוש חגיגי ולפידי אש בידיהם. בשיאו של התהלוכה, יצא האדמו"ר לקראת ספר התורה ורקד עמו בהתרגשות רבה עד לכניסתו להיכל.

לאחר הריקודים הסוערים בהיכל התלמוד תורה, ערך הרבי טיש "לחיים" במהלכו נשא האדמו"ר מדברות קודשו. בדבריו העלה את זכרו של הנגיד ר' לייבל ע"ה, ושיבח את מסירותו העצומה להפצת תורה ויראה בקרב תשב"ר, תוך שהוא מציין את מסירות נפשו שהשקיע בהקמת בנייני התורה בבורו פארק, במונסי, בבני ברק ובירושלים.

בסיום המעמד חילק האדמו"ר מיני מזונות לכל ילדי התלמוד תורה שעברו לפניו להתברך.