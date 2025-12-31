כיכר השבת
לכבודה של תורה: הריקוד הסוחף של הרבי מבאבוב עם ילדי התלמוד תורה | צפו

במעמד מפואר ומרומם התקיים השבוע מעמד הכנסת ספר תורה חדש לבניין התלמוד תורה של חסידות באבוב בבורו פארק| ספר התורה נדבת משפחת הנגיד רבי לייבל רובין ע"ה, בונה ומקים בניין הת"ת, לציון יום היארצייט השני לפטירתו | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מבאבוב | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

הכנסת ס"ת בבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

מאות תלמידי תלמוד התורה "בני ציון" חגגו השבוע את מעמד הכנסת ספר התורה המפואר שהוכנס לבניין התלמוד תורה. המעמד נערך בראשות האדמו"ר מבאבוב, שפיזז בעוז לכבודה של תורה לפני מאות ילדי החמד.

ספר התורה נתרם על ידי משפחת רובין המעטירה, לזכרו של אביהם, הנגיד המרומם הרה"ח ר' לייבל רובין ע"ה, מי שהיה מעמודי התווך של מוסדות באבוב וזכה להקים ולהנציח את שמו על בניין התלמוד תורה המפואר. המעמד נערך בערב יום היארצייט השני לפטירתו.

מסע התהלוכה יצא מבניין התלמוד תורה בליווי תזמורת ומקהלת בחורי הישיבה, כשאלפי התלמידים עומדים משני צדי הרחוב בלבוש חגיגי ולפידי אש בידיהם. בשיאו של התהלוכה, יצא האדמו"ר לקראת ספר התורה ורקד עמו בהתרגשות רבה עד לכניסתו להיכל.

לאחר הריקודים הסוערים בהיכל התלמוד תורה, ערך הרבי טיש "לחיים" במהלכו נשא האדמו"ר מדברות קודשו. בדבריו העלה את זכרו של הנגיד ר' לייבל ע"ה, ושיבח את מסירותו העצומה להפצת תורה ויראה בקרב תשב"ר, תוך שהוא מציין את מסירות נפשו שהשקיע בהקמת בנייני התורה בבורו פארק, במונסי, בבני ברק ובירושלים.

בסיום המעמד חילק האדמו"ר מיני מזונות לכל ילדי התלמוד תורה שעברו לפניו להתברך.

