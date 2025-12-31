המתיחות בין ערב הסעודית לאיחוד האמירויות הגיעה אתמול בבוקר (שלישי) לשיא חדש, על רקע חילוקי דעות אסטרטגיים בנוגע לעתיד תימן.

הסכסוך, שהתפתח בשנים האחרונות סביב השפעה פוליטית ושליטה בנתיבי מסחר, עבר אתמול לשלב מסוכן של עימות ישיר לאחר שערב הסעודית הגדירה את מהלכי האיחוד בדרום תימן כאיום על ביטחונה הלאומי, והורתה על תקיפה צבאית אווירית נגד רכוש אמירתי ששונע לתימן, ככל הנראה במטרה לתמוך בכוחות בדלניים.

בתיעוד רשמי שפרסמה הממלכה הסעודית, נראים רגעי התקיפה בנמל מוקאלה, שהגיעה לפי הדיווחים לאחר שסעודיה הורתה לאמירויות להחזיר את הציוד הצבאי לנמל. עוד דווח כי סעודיה נתנה לבעלת בריתה התראה מוקדמת לפיה היא מתכוונת לתקוף את הסחורה.

כך או כך, העובדה שסעודיה החליטה לפרסם את סרטון התקיפה מוכיחה עד כמה האמון בין שתי המדינות נשחק, משל היו אויבות לכל דבר.

שורש הסכסוך

שורש העימות הנוכחי טמון בתמיכת איחוד האמירויות במועצת המעבר הדרומית (STC), השואפת להקמת מדינה עצמאית בדרום תימן, במלחמתם המשותפת נגד החות'ים.

כוחות הבדלנים הרחיבו לאחרונה את אחיזתם למחוזות חצרמוות ואל-מהרה, הגובלים בערב הסעודית, ובכך השתלטו על מרבית שדות הנפט והשטחים שהיו בעבר בשליטת דרום תימן.

עבור ריאד, השואפת לשמר את אחדות תימן ולהגיע להסדר מול המורדים החות'ים בצפון, התחזקות הבדלנים בדרום מהווה פגיעה באינטרסים הביטחוניים וההיסטוריים שלה.

ההסלמה הגיעה אמש לשיאה כאמור, כאשר חיל האוויר הסעודי הפציץ כלי רכב ותחמושת בנמל מוקאלה, אשר לפי הודעת הממלכה הגיעו מנמל באמירויות ויועדו לחימוש כוחות הבדלנים.

בהצהרה רשמית הבהירה סעודיה כי "הממלכה מדגישה כי כל איום על ביטחונה הלאומי הוא קו אדום, והממלכה לא תהסס לנקוט בכל הצעדים והאמצעים הנדרשים כדי להתמודד עם איום כזה ולנטרלו". בתגובה לאירוע, הודיע איחוד האמירויות על הסגת שארית כוחותיו מהמדינה למען שלומם.

לצד המערכה בתימן, המתיחות ניזונה גם מחילוקי דעות בזירות נוספות, ובראשן מלחמת האזרחים בסודן. דיווחים מצביעים על כעס בדרגים הבכירים באבו דאבי בעקבות פגישה שנערכה בנובמבר בוושינגטון בין יורש העצר הסעודי לנשיא ארצות הברית. לפי מקורות המעורבים בנושא, באמירויות סבורים כי סעודיה פעלה לקידום סנקציות נגד האיחוד בשל מעורבותו לכאורה בתמיכה בכוחות ה-RSF בסודן, טענה שאותה האיחוד מכחיש.

מומחים באזור מציינים כי התחרות בין המדינות חורגת מגבולות תימן ונוגעת למאבק על הובלה כלכלית ופוליטית במפרץ. "לאחר שנים של תחרות עקיפה באמצעות שלוחים מקומיים, נראה שהסכסוך עובר כעת לעימות ישיר יותר", הסביר מומחה לענייני המפרץ.