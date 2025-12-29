כיכר השבת
הבשורה עברה במחנה

במוצאי שבת מנוחה | חמישה טנדרים מלאים בחסידי דארג שעטו למירון - זו הסיבה

כמנהגו מדי שנה, נפש האדמו"ר מדארג לימי מנוחה קצרים באתרא קדישא מירון | במוצאי שב"ק לאחר ששהה בקרב בני משפחתו קיבלו החסידים את הבשורה שניתן להיכנס למלווה מלכה, ובהתארגנות מהירה יצאו חמישה טנדרים ממרכז החסידות בבני ברק למירון | צפו בתיעוד (חסידים) 

האדמו"ר מדארג באתרא קדישא מירון (צילום: מ. אדלר )

עם סיום עבודת הקודש של ימי החנוכה יצא האדמו"ר מדארג כמנהגו מדי שנה לימי מנוחה קצרים באתרא קדישא מירון.

בערב שבת ובמוצאי שבת, פקד הרבי את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא מעתיר בתפילות לישועת הכלל והפרט.

במהלך השבת עצמה, שהה הרבי במעונו הפרטי במירון, שם נערכו התפילות ועריכת השולחנות במתכונת מצומצמת בקרב בני המשפחה בלבד.

עם צאת השבת, עברה הבשורה בין החסידים בבני ברק כי ניתן יהיה להיכנס לטיש ה'מלווה מלכה'.

תוך זמן קצר התארגנו החסידים במהירות, וחמישה טנדרים מלאים בבחורים ובאברכים החסידות יצאו ממרכז החסידות בבני ברק לכיוון מירון.

האדמו"ר מדארג באתרא קדישא מירון (צילום: מ. אדלר )
