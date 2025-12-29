האדמו"ר מדארג באתרא קדישא מירון ( צילום: מ. אדלר )

עם סיום עבודת הקודש של ימי החנוכה יצא האדמו"ר מדארג כמנהגו מדי שנה לימי מנוחה קצרים באתרא קדישא מירון.

בערב שבת ובמוצאי שבת, פקד הרבי את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא מעתיר בתפילות לישועת הכלל והפרט. במהלך השבת עצמה, שהה הרבי במעונו הפרטי במירון, שם נערכו התפילות ועריכת השולחנות במתכונת מצומצמת בקרב בני המשפחה בלבד. עם צאת השבת, עברה הבשורה בין החסידים בבני ברק כי ניתן יהיה להיכנס לטיש ה'מלווה מלכה'. לראשונה מאז עלה על כס ההנהגה: הרבי הצעיר מארה"ב נחת בארץ ושבת במירון חיים רוזנבוים | 17:51 פרופיל של אש וכיסופים | האדמו"ר שכבש את לב ירושלים עם העיניים העצובות והאש היוקדת חיים רוזנבוים | 25.12.25 תוך זמן קצר התארגנו החסידים במהירות, וחמישה טנדרים מלאים בבחורים ובאברכים החסידות יצאו ממרכז החסידות בבני ברק לכיוון מירון.

האדמו"ר מדארג באתרא קדישא מירון ( צילום: מ. אדלר )

