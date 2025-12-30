כיכר השבת
חילופי המהלומות נמשכים

מלכיאלי האשים את גפני בחבירה לשונאי הדת - ו'מקורביו' עולים להתקפה: "הותירו נזק וחורבן"

חילופי המהלומות בין ש"ס ו'דגל התורה' סביב הקרב על המועצה הדתית בירושלים - נמשכת הבוקר | לאחר שח"כ מלכיאלי האשים את ח"כ גפני בחבירה לשונאי הדת והביע ספק ב"שיקול דעתו", מקורבי גפני עולים להתקפה חריפה: "ניסיונות ההכפשות הזולות מעידים על החשש מאובדן שליטה, כוח ושררה; כולנו עדים לנזק ולחורבן שהם הותירו אחריהם בכל שירותי הדת" (חרדים, בארץ)

גפני בכנסת, ארכיון (צילום: Chaim Goldbergl/Flash90)

חילופי המהלומות בין ו'' סביב הקרב על המועצה הדתית בירושלים, נמשכת גם הבוקר (שלישי) בתגובה שהוציאו 'מקורביו' של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ להאשמות הקשות של ח"כ מיכאלי מלכיאלי מש"ס.

כפי שסוקר בהרחבה ב'כיכר השבת', הרקע למלחמה שפרצה לה בעוז הוא מינויו של חננאל שם טוב, מקורבו של יו"ר ש"ס ח"כ , למ"מ יו"ר המועצה הדתית בירושלים.

יו"ר דגל התורה גפני זועם על המינוי וטוען שהתפקיד שייך לדגל התורה. יו"ר ש"ס דרעי טוען מנגד כי לפי ההסכם הקואליציוני בעירייה ש"ס היא שאמורה לאייש את התפקיד.

הבוקר, מקורבי יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני מחריפים את ההתבטאויות ויוצאים נגד ש"ס ושר הדתות לשעבר מיכאלי מלכיאלי.

"ניסיונות ההכפשות הזולות הפכו לכלי כשנגמרים הטיעונים", מאשימים מקורבי גפני, "הם לא יחליפו עובדות ולא יטשטשו את האמת והם בעיקר מעידים על החשש מאובדן שליטה, כוח ושררה".

לדבריהם, "ח"כ הרב גפני פועל על פיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א בכל צעד ושעל, כך גם בנושא הזה שאל וקיבל את הוראתם לפני כל פעולה וצעד שעשה ויעשה".

בשלב זה, המקורבים של גפני עולים להתקפה ואומרים: "כולנו עדים לנזק ולחורבן שהם הותירו אחריהם בשנים האחרונות בנושאי הכשרות, המקוואות וכל שירותי הדת כולל בירושלים.

"תם העידן בו לציבור דגל התורה לא יהיה ייצוג בנושאים הללו בכל הארץ, ממטולה ועד אילת, כולל בירושלים, שם דגל התורה היא הסיעה הגדולה בעיר. אם מישהו בש"ס עדיין לא הבין את המציאות החדשה - כדאי שיפנים זאת. הציבור כבר אמר את דברו. השינוי כבר בעיצומו".

הדברים החריפים מגיעים בתגובה לדבריו של ח"כ מיכאל מלכיאלי אמש שהאשים את גפני בחבירה לשונאי הדת. בהודעה שהפיצה דוברות ש"ס נאמר כי "שר הדתות לשעבר ח"כ מיכאל מלכיאלי ענה בישיבת הסיעה לשאלת החברים על מה המשבר עם ח"כ גפני בה החליט להחרים את ההצבעות במליאה במהלך השבוע הקרוב".

לפי מלכיאלי, "בחמישי בלילה האחרון, הוזעקתי לועדת הכספים בכדי לאפשר העברת 30 מיליון ש"ח לשיפוץ מקוואות. לתדהמתי, גפני ואנשיו חברו לשונאי הדת מהאופוזיציה ונשארו ערים כל הלילה רק בכדי לוודא כי חלילה לא יועברו הכספים. לרגע נדמה היה לי שאני חולם - אבל זו הייתה המציאות הכואבת, גפני ואנשיו ניסו בכל כוחם להילחם ללא הצלחה רק בגלל תפקיד מסוים שחשבו שמגיע להם".

מלכיאלי אף התטבא בחריפות כלפי גפני ואמר: "ובכלל, איבוד השליטה ושכרון כוח של גפני בנושא חשוב זה מעלה סימני שאלה משמעותיים באשר לשיקול דעתו בכל הנושאים הקשורים ביהדות הנאמנה בארה"ק".

בעקבות הסערה יצא גפני למאבק והודיע אתמול כי יהדות התורה לא תצביע בהצבעות בכנסת כמחאה - לאחר שלדבריו הקואליציה משתפת פעולה עם דרעי. ⁠בש"ס תקפו את גפני על החרמת ההצבעות, ובסביבת גפני כאמור לא נותרו חייבים.

בסביבת יו"ר דגל התורה משה גפני תקפו בחריפות רבה את יו"ר ש"ס אריה דרעי והאשימו אותו בהמרת פי גדולי ישראל, בכך שממשיך לשלוט במשרדי הממשלה. "דרעי ממשיך דה פקטו לשלוט במשרדים של ש"ס על אף ההוראות של גדולי התורה לעזוב אותם בגלל חוק הגיוס, שזה כנראה פחות איכפת לו. מה שאיכפת לו זה רק הג'ובים", תקפו המקורבים.

0 תגובות

7
גפני אנחנו איתך. דרעי וחברך נמאסתם !
מצביע שס. ואין לי מושג למי אצביע שוב????
6
באמת לא ברור ולא מובן מדוע ש"ס צריכה לשלוט בכל המועצות הדתיות ובפרט בי-ם שש"ס היא מיעוט דגל יותר גדולה וגם אגודת ישראל?
אלי
5
למלכיאלי יש קילו חמאה על הראש . כולנו זוכרים את , מתחם התחנה בירושלים , שמלכיאלי גרם לכל חילולי השבת שנעשים שם, בגלל שברח מהצבעה על איסור פתיחה בשבת .
עודד
4
לא ראינו וויכוחים כאלו על עיקרי הדת על חוק הגיוס למשל
נתי
3
הכוחנות והדורסנות של דרעי ומשת"פיו ..היא יותר משל השופט עמית
ריבי
2
כעת אפשר לראות בבירור למה חרבו שני בתי מקדש.
רמי
זה לא שינאת חינם ...זה כסף ממון כבוד כח שליטה שררה . הכל והרבה ..
גאון גדול
1
כמה מה30000000 יגיע באמת למקוואות?
שקיפות

