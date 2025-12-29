בסביבת יו"ר דגל התורה משה גפני תקפו היום (שני) בחריפות רבה את יו"ר ש"ס אריה דרעי ומאשימים אותו בהמרת פי גדולי ישראל, בכך שממשיך לשלוט במשרדי הממשלה.

"דרעי ממשיך דה פקטו לשלוט במשרדים של ש"ס על אף ההוראות של גדולי התורה לעזוב אותם בגלל חוק הגיוס, שזה כנראה פחות איכפת לו. מה שאיכפת לו זה רק הג'ובים", תקפו המקורבים.

הרקע למתקפה הוא מינויו של חננאל שם טוב, מקורבו של דרעי, למ"מ יו"ר המועצה הדתית בירושלים. המינוי הוביל לאחרונה לקרע חריף בין המפלגה החרדית הספרדית ובין המפלגה האשכנזית ליטאית.

יו"ר דגל התורה גפני זועם על המינוי וטוען שהתפקיד שייך לדגל התורה. יו"ר ש"ס דרעי טוען מנגד כי לפי ההסכם הקואליציוני בעירייה ש"ס היא שאמורה לאייש את התפקיד.

בעקבות הסערה יצא גפני למאבק והודיע היום כי יהדות התורה לא תצביע בהצבעות בכנסת כמחאה - לאחר שלדבריו הקאוליציה משתפת פעולה עם דרעי. ⁠בש״ס תקפו את גפני על החרמת ההצבעות, ובסביבת גפני כאמור לא נותרו חייבים.

שר הדתות לשעבר ח"כ מיכאל מלכיאלי ענה בישיבת הסיעה לשאלה על מה המשבר עם גפני ותקף אותו בחריפות. "בחמישי בלילה האחרון", הוא אמר, "הוזעקתי לועדת הכספים בכדי לאפשר העברת 30 מיליון ש"ח לשיפוץ מקוואות.

"לתדהמתי, גפני ואנשיו חברו לשונאי הדת מהאופוזיציה ונשארו ערים כל הלילה רק בכדי לוודא כי חלילה לא יועברו הכספים. לרגע נדמה היה לי שאני חולם - אבל זו הייתה המציאות הכואבת, גפני ואנשיו ניסו בכל כוחם להילחם ללא הצלחה רק בגלל תפקיד מסויים שחשבו שמגיע להם.

"ובכלל, איבוד השליטה ושכרון כוח של גפני בנושא חשוב זה מעלה סימני שאלה משמעותיים באשר לשיקול דעתו בכל הנושאים הקשורים ביהדות הנאמנה בארץ הקודש".