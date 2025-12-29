העתירו בתפילות: האדמו"ר מספינקא בארו פארק, מגדולי מנהיגי הציבור החסידי בניו יורק, צפוי לעבור הבוקר (שני) ניתוח בבית החולים "קורנל" שבמנהטן.

בתקופה האחרונה סבל האדמו"ר ממיחושים קשים שפגעו משמעותית ביכולתו להמשיך בסדר יומו. המצב הרפואי הגיע לכדי כך שהאדמו"ר התקשה בהליכה והוצרך לנוע באמצעות כיסא גלגלים. בעקבות כך, ובהמלצת רופאים מומחים שערכו סדרת בדיקות מקיפה, הוחלט על קיום ניתוח כירורגי במטרה להקל על הכאבים ולשפר את מצבו הבריאותי, כדי שיוכל לשוב לאיתנו ולהנהיג את עדתו ללא הפרעה.

הניתוח צפוי להתחיל בשעה 9:30 בבוקר (שעון ארה"ב). בחסידות קוראים לציבור הרחב ולקהל החסידים לנצל שעה זו ולהעתיר בתפילה ותחנונים לרפואתו השלמה והמהירה של הרבי.

לאחר הניתוח צפוי האדמו"ר לשהות מספר ימים בבית החולים לצורך התאוששות ומעקב רפואי, ולאחר מכן ישוב למעון קודשו בשכונת בארו פארק בברוקלין להמשך החלמה.

הציבור נקרא להעתיר בתפילה עבור האדמו"ר רבי נפתלי צבי בן פערל, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.