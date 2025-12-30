כיכר השבת
יממה שלישית למחאות

חשש בישראל: זה מה שיעשה המשטר באיראן כדי להיחלץ מהזעם בהפגנות

זהו היום השלישי למחאות באיראן על יוקר המחיה במדינה, ובמערכת הביטחון הישראלית עוקבים אחרי המתרחש |  בישראל נערכים לאפשרות שהאירועים הללו ידחקו את המשטר להיות עם הגב לקיר, ולכן לא תהיה ברירה לנקוט המוצא האחרון - פעולה נגד ישראל (חדשות)

מפגין יושב מול כוחות המשטר במהלך המחאות (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

גל המחאות ב מתרחב ביום השלישי למחאות במדינה, ונודד ממוקדי המסחר אל עבר מוקדי כוח סמליים ואסטרטגיים ובראשם קמפוסים אוניברסיטאיים, שווקים מרכזיים וכיכרות הרים בטהראן ומחוצה לה. אלא שבמערכת הביטחון מוכנים גם לאפשרות שהמשטר יפעל נגד ישראל - כי אין לו מה להפסיד.

על פי הדיווח הערב (שלישי) בחדשות 12, בישראל נערכים לאפשרות שהאירועים הללו ידחקו את המשטר להיות עם הגב לקיר, ולכן לא תהיה ברירה לנקוט המוצא האחרון - פעולה נגד ישראל.

בשעות האחרונות, לפי דיווחים, המחאות מתפשטות הרבה מעבר לטהראן - בעיקר במערב המדינה אך גם באזוריה הדרומיים. חוץ מהאזורים המדבריים, כל איראן נמצאת במחאה. המחאה מלווה בשביתה כלכלית משמעותית, וחנויות רבות בבזארים ובמרכזים המסחריים נסגרו לאות מחאה נגד יוקר המחייה וצניחתו של המטבע המקומי לשפל היסטורי.

בתגובה למחאות, הממשלה האיראנית נוקטת בקו הסברתי חריג יחסית, הכולל הכרה פומבית במצוקה והצעה לדיאלוג. דוברת הממשלה הצהירה כי השלטונות "רואים ושומעים" את המפגינים, והנשיא מסעוד פזשכיאן קרא לשר הפנים להקשיב למה שהגדיר "דרישות לגיטימיות".

