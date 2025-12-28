כיכר השבת
אַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם, יְרֵאִים וּשְׁלֵמִים

כשהרבי מקהל חסידי ירושלים הופיע בראש קהל חסידיו לבית שמש | צפו

מאות חסידי קהל חסידי ירושלים חגגו אמש עם צאת השבת ברמה ב', את מעמד הכנסת ספר התורה החדש לבית מדרשם בעיר • האדמו"ר הופיע במיוחד מירושלים ופיזז לפני התורה • בשיא המעמד ערך הרבי 'טיש' מלווה מלכה לפני קהל חסידיו (חסידים)

הכנסת ס"ת לביהמ"ד דקהל חסידי ירושלים בבית שמש (צילום: שמואל דריי)

אמש, עם צאת השבת, התעטפה שכונת רמה ב' ב באווירה של התעלות ודבקות. מאות חסידים, תושבי העיר ואורחים מחוצה לה, התכנסו למעמד המפואר של הכנסת ספר תורה חדש ומהודר להיכל בית המדרש 'אהל הדסה' דקהל חסידי ירושלים.

עם צאת השבת, יצאה התהלוכה מבית הנדיב לקול צלילי ניגוני השמחה המסורתיים. רחובותיה של בית שמש נצבעו באור יקרות כאשר המונים, וביניהם תשב"ר האוחזים בלפידי אש ואבוקות, צועדים לפני החופה המפוארת.

האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים הופיע לפאר את המעמד בראש כל קהל חסידיו, האדמו"ר צעד בראש החוגגים, כשהוא מעודד את השירה ומלהיב את הקהל בריקודים לכבודה של תורה, בואכה בניין בית המדרש 'אהל הדסה'.

בהגיע התהלוכה לבית המדרש, נפרצו מעגלי הריקודים בעוז ובתעצומות. בתוך ההיכל, כשהפרוכת פתוחה, הוכנס ספר התורה לארון הקודש בשירת "שאו שערים ראשיכם".

לאחר הכנסת ספר התורה, ערך האדמו"ר את סעודת המצווה בשילוב טיש 'מלווה מלכה'.

במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה והתעוררות, בהם עמד על הקשר הבלתי ינתק בין הקהילה לבין ספר התורה, והדגיש את החשיבות של "מבצר התורה" בתוך השכונה כעוגן של קדושה.

הכנסת ס"ת לביהמ"ד דקהל חסידי ירושלים בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
1
יפה הקנאים הגדולים בככר השבת אבל למה חלק מהאברכים לובשים שחור? ולא קפטן ירושלמי רח"ל
לוי

