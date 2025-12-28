אמש, עם צאת השבת, התעטפה שכונת רמה ב' בבית שמש באווירה של התעלות ודבקות. מאות חסידים, תושבי העיר ואורחים מחוצה לה, התכנסו למעמד המפואר של הכנסת ספר תורה חדש ומהודר להיכל בית המדרש 'אהל הדסה' דקהל חסידי ירושלים.

עם צאת השבת, יצאה התהלוכה מבית הנדיב לקול צלילי ניגוני השמחה המסורתיים. רחובותיה של בית שמש נצבעו באור יקרות כאשר המונים, וביניהם תשב"ר האוחזים בלפידי אש ואבוקות, צועדים לפני החופה המפוארת.

האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים הופיע לפאר את המעמד בראש כל קהל חסידיו, האדמו"ר צעד בראש החוגגים, כשהוא מעודד את השירה ומלהיב את הקהל בריקודים לכבודה של תורה, בואכה בניין בית המדרש 'אהל הדסה'.

בהגיע התהלוכה לבית המדרש, נפרצו מעגלי הריקודים בעוז ובתעצומות. בתוך ההיכל, כשהפרוכת פתוחה, הוכנס ספר התורה לארון הקודש בשירת "שאו שערים ראשיכם".

לאחר הכנסת ספר התורה, ערך האדמו"ר את סעודת המצווה בשילוב טיש 'מלווה מלכה'.

במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה והתעוררות, בהם עמד על הקשר הבלתי ינתק בין הקהילה לבין ספר התורה, והדגיש את החשיבות של "מבצר התורה" בתוך השכונה כעוגן של קדושה.