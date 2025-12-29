בקול רינה והמון חוגג נחגג מעמד הכנסת ספר תורה לביהמ"ד הגדול של חסידי רחמסטריווקא בעיה"ק ירושלים, נדבת ליבו של הנגיד הר"ר זרח גליק | בסיום כתיבת האותיות, בה התכבדו רבני ירושלים, יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר לעבר היכל בית המדרש, ולאחר מכן הסב הקהל לסעודת מצווה (חסידים)
כמנהגו מדי שנה, נפש האדמו"ר מדארג לימי מנוחה קצרים באתרא קדישא מירון | במוצאי שב"ק לאחר ששהה בקרב בני משפחתו קיבלו החסידים את הבשורה שניתן להיכנס למלווה מלכה, ובהתארגנות מהירה יצאו חמישה טנדרים ממרכז החסידות בבני ברק למירון | צפו בתיעוד (חסידים)
התרגשות דקדושה שררה בקרב חסידי 'ישועות יעקב' ד'סקולען בארה"ק, כאשר לראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה לפני כשנה ומחצה הופיע האדמו"ר מישועות יעקב, לביקור מרומם בארץ, לחזק את חסידיו, ולפקוד את קברי הקדמונים הטמונים בארה"ק | את השבת ערך האדמו"ר באתרא קדישא מירון, צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
בחצרות בית ספינקא יעתירו היום לרפואתו השלימה של האדמו"ר מספינקא ב"פ | הרבי שסובל בתקופה האחרונה מכאבים ומסיבוכים רפואיים שהקשו על סדר יומו, יעבור את הניתוח בשעות הבוקר בבית החולים 'קורנל' במנהטן | שמו לתפילה רבי נפתלי צבי בן פערל בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
מאות חגגו שבוע שעבר במעמד הכנסת ספר תורה אל היכל בית המדרש הגדול "תולדות אברהם יצחק" לזכרו של העסקן האגדי הרב דוד משה דייטש ז"ל • ספר התורה הוכנס ע"י תלמידיו 'חברי ר' משה'ס שיעור', ומשפחתו • גדולי ישראל ובראשם האדמו"ר מתוא"י והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר השתתפו בכתיבת האותיות (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסאטמר במתחם האולמות המפוארים "עדן יואל" ו"עדן אלטא פיגא" בווילאמסבורג| האדמו"ר עקב מקרוב אחר קצב העבודות המואץ להשלמת היכלי הפאר, שיועמדו לטובת ציבור החסידים במחירי תקנות מוזלים במיוחד | האולמות הונצחו לשמם ולזכרם הטהור של הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זיע"א והרבנית הצדקנית ע"ה (חסידים)
במלאות חודש ימים להסתלקותו של הגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר זצ"ל, אב"ד סערט ויז'ניץ ירושלים, התכנסו אדמו"רים ורבנים לצד בני הקהילה ומשפיעים לסעודת מצווה ועצרת זכרון לזכרו הטהור • הרבנים העלו קווים לדמותו המאירה של המנוח • בשלב זה, טרם מונה ממשיך להנהגת הקהילה הירושלמית (חסידים)
מאות חסידי קהל חסידי ירושלים חגגו אמש עם צאת השבת ברמה ב', את מעמד הכנסת ספר התורה החדש לבית מדרשם בעיר • האדמו"ר הופיע במיוחד מירושלים ופיזז לפני התורה • בשיא המעמד ערך הרבי 'טיש' מלווה מלכה לפני קהל חסידיו (חסידים)
המוני תושבי ירושלים השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לביהמ"ד סקולען שבבניין ת"ת ויז'ניץ בעיר | בראש החוגגים נצפה האדמו"ר מסקולען שפיזז בעוז "טפחיים מעל אדמת חולין" | צפו בתיעוד מהריקודים הסוערים ברחובות ירושלים ומתוך היכל בית המדרש (חסידים)
בבית המדרש של חסידות קוזמיר ברחוב רש"י בבני ברק, נחוגה שמחת הברית מילה לנכדו של האדמו"ר מקוזמיר, בן לבנו, הרב עקיבא טאוב, חתנו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ | בסנדקאות כובד האדמו"ר מקוזמיר, כשהוא יושב על כסא הירושה מאביו, האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל | בהמשך הסבו הקהל באחד מאולמות השמחות בבני ברק לסעודת המצווה (חסידים)
לאחר שבת גשומה וסוערת, ניצל האדמו"ר מזוטשקא אמסנא דקות ספורות של הפסקת הממטרים כדי לקיים את המנהגים העתיקים • המעמד המרהיב שכלל הבדלה רבתי, שריפת פתילות בתוך מגש ה'קוגל' וקידוש לבנה • תיעוד מליל מוצאי שבת ברחוב יונה הנביא (חסידים)
לאחר שבנו של הרב סיפר לאביו על הנס שעשה הבעל שם טוב, אביו בעל הנודע ביהודה אמר לו, תקשיב הבעל שם טוב הוא חכם גדול, וכנראה חקר אחד מבני הבית ומהנערים היכן התעסקו עם התכשיט ולכן ידע היכן נמצא התכשיט | הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצאי שבת (חסידים)
לאחר שבוע של התעלות והשימוש בשמן זית למאור, ערך האדמו"ר מווערצקי את השולחן לרגל 'זאת חנוכה' בדבקות עליונה | החסידים נחשפו למנהג המיוחד בטיש המרומם, כאשר האדמו"ר אכל דג שטוגן אף הוא בשמן זית זך ומזוקק, וזאת על פי כוונות טמירות ותורת הסוד כפי המסורת המקובלת (חסידים)
בבית המדרש הצנוע 'ריסקעווע' בבני ברק נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר מטעמשוואר • הדוד אב"ד ריסקעווע הגיע מארה"ב לשמש כסנדק ומוהל • הסבא הרה"צ רבי נפתלי מנדלוביץ מטורקא התחדש עם קאפטן חדש • ועל שם מי נקרא הרך הנולד? (חסידים)
ילדי חסידות סאטמר מבורו פארק זכו בימי חנוכה לרגעים קדושים בלתי נשכחים, כאשר האדמו"ר הגיע במיוחד לתפילת שחרית בקרבם | לאחר התפילה עברו הילדים ביראת כבוד וקיבלו מידיו הטהורות 'דמי חנוכה' ומטבעות קודש לברכה ולהצלחה, תוך שהאדמו"ר מרעיף עליהם דברי חיזוק לגידול בתורה וביראת שמים (חסידים)
בטיש המרכזי בחצר הקודש לעלוב ברחוב צפניה, עמדו החסידים שעות ארוכות סביב שולחנו של האדמו"ר | במרכז השולחן הונחה מנורת הכסף המפוארת שהאירה באור יקרות | רגע לפני סיום, נערך במקום מעמד 'שריפת הפתילות' המסורתי, כמנהג אבותיו הקדושים של האדמו"ר (חסידים)
