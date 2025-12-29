בצילו של צדיק כבשן אש הקודש: חסידי מאקאווא התחממו לאורו של הגאב"ד בשבת במירון הגה"צ גאב"ד מאקאווא שהה בשב"ק האחרון באתרא קדישא מירון. חסידיו הרבים נהרו מכל רחבי הארץ כדי לחסות בצלו ולהתחמם מכבשן האש שהבעיר הגאב"ד בעבודתו הנעלית במהלך כל סדרי השבת (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:46