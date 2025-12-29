כיכר השבת
בצילו של צדיק

כבשן אש הקודש: חסידי מאקאווא התחממו לאורו של הגאב"ד בשבת במירון

הגה"צ גאב"ד מאקאווא שהה בשב"ק האחרון באתרא קדישא מירון. חסידיו הרבים נהרו מכל רחבי הארץ כדי לחסות בצלו ולהתחמם מכבשן האש שהבעיר הגאב"ד בעבודתו הנעלית במהלך כל סדרי השבת (חסידים)

הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )
הגה"צ גאב"ד מאקאווא במירון תשפ"ו (צילום: מ. אדלר )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

ירושלים צהלה ושמחה

|

הבשורה עברה במחנה

|

צַוֵּה יְשׁוּעוֹת יַעֲקֹב

|

לקיים בנו חכמי ישראל

|

זכרונו לברכה

|

לזכרם של האדמו"ר והרבנית

|

הכיסא נותר מיותם

|

אַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם, יְרֵאִים וּשְׁלֵמִים

||
2

חבוש בקולפיק

|

מזל טוב

||
3

יונה הנביא נסגר לתנועה 

||
3

סיפור חסידי למוצ"ש

|

הסגולה למוצאי שבת

||
4

למאור ולשולחן

||
12

שיחת היום בחצרות הקודש

||
2

ביקור מרומם

||
1

שעות ארוכות של דבקות

||
5

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר