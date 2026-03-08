מספר כלי תקשורת בעולם מדווחים היום (ראשון)על פגיעה משמעותית ב"עיניים" של צבא ארה"ב במזרח התיכון.

על פי דיווח נרחב ב'וול סטריט ג'ורנל', המתבסס על תצלומי לוויין ומקורות מודיעיניים, איראן הצליחה לפגוע במערכות מכ"ם וגילוי קריטיות הפרוסות ברחבי המדינות השכנות.

על פי הדיווח, התקיפות האיראניות, שבוצעו באמצעות כטב"מים מתאבדים וזולים (מדגם 'שאהד'), כוונו ישירות למערכי ההגנה האווירית היקרים ביותר של המעצמה האמריקנית.

בין המטרות שנפגעו: בסיס 'אל-עודיד' בקטאר – שם נפגע מכ"ם ענק שעלותו נאמדת במיליארד דולר, וכן מערכות בירדן, בחרין, כווית וסעודיה.

בצבא ארה"ב מנסים לשדר "עסקים כרגיל" וטוענים כי הכשירות המבצעית לא נפגעה, אך מומחים צבאיים מזהירים כי הנזק למערכות הגילוי עלול להקשות על זיהוי מוקדם של שיגורי טילים לעבר האזור, ובכלל זה לעבר ישראל.