הפסדים של מיליארדים

האסטרטגיה של איראן מצליחה? | דיווח: כך הם פועלים לפגוע ב'עיניים' האמריקניות

דיווחים מדאיגים: כטב"מים איראניים פגעו ב"נקודה הרגישה" של צבא ארה"ב במזרח התיכון • מערכות המכ"ם המתקדמות בקטאר, ירדן ובחרין נפגעו וניזוקו במיליארדי דולרים | הפרטים (חדשות)

צבא קטאר (צילום: משרד ההגנה של קטאר | חשבון רשמי)

מספר כלי תקשורת בעולם מדווחים היום (ראשון)על פגיעה משמעותית ב"עיניים" של צבא ארה"ב במזרח התיכון.

על פי דיווח נרחב ב'וול סטריט ג'ורנל', המתבסס על תצלומי לוויין ומקורות מודיעיניים, איראן הצליחה לפגוע במערכות מכ"ם וגילוי קריטיות הפרוסות ברחבי המדינות השכנות.

על פי הדיווח, התקיפות האיראניות, שבוצעו באמצעות כטב"מים מתאבדים וזולים (מדגם 'שאהד'), כוונו ישירות למערכי ההגנה האווירית היקרים ביותר של המעצמה האמריקנית.

בין המטרות שנפגעו: בסיס 'אל-עודיד' בקטאר – שם נפגע מכ"ם ענק שעלותו נאמדת במיליארד דולר, וכן מערכות בירדן, בחרין, כווית וסעודיה.

בצבא ארה"ב מנסים לשדר "עסקים כרגיל" וטוענים כי הכשירות המבצעית לא נפגעה, אך מומחים צבאיים מזהירים כי הנזק למערכות הגילוי עלול להקשות על זיהוי מוקדם של שיגורי טילים לעבר האזור, ובכלל זה לעבר ישראל.

