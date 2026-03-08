כיכר השבת
במערב ומרכז איראן

יותר מ-400 מטרות ביממה | התיעודים מהתקיפות באיראן מתפרסמים • צפו

במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל, ביממה האחרונה - 400 מטרות במרכז ומערב איראן הותקפו | תיעוד מתקיפות חיל האוויר ברחבי איראן לאורך היממה האחרונה (חדשות מלחמה)

תיעוד מהתקיפות ביממה האחרונה
תיעוד מהתקיפות ביממה האחרונה| צילום: צילום: דו"צ
תיעוד מהתקיפות ביממה האחרונה (צילום: דו"צ)

היום התשיעי למבצע שאגת הארי ובדובר צה"ל מפרסמים כעת (ראשון) תיעוד מהתקיפות ברפובליקה האסלאמית.

על פי דובר צה"ל, חיל האוויר השלים גל תקיפות נרחב לאורך היממה האחרונה במערב ובמרכז .

במסגרת התקיפות הותקפו יותר מ-400 מטרות של משטר הטרור האיראני, בהם משגרי טילים בליסטיים ואתרי ייצור אמצעי לחימה.

יצוין, מתחילת מבצע "שאגת הארי", חיל האוויר השלים מאות מטסי תקיפה לעבר משגרים, מערכות הגנה, מחסני אמצעי לחימה ותשתיות נוספות של משטר הטרור האיראני, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר