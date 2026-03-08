היום התשיעי למבצע שאגת הארי ובדובר צה"ל מפרסמים כעת (ראשון) תיעוד מהתקיפות ברפובליקה האסלאמית.

על פי דובר צה"ל, חיל האוויר השלים גל תקיפות נרחב לאורך היממה האחרונה במערב ובמרכז איראן.

במסגרת התקיפות הותקפו יותר מ-400 מטרות של משטר הטרור האיראני, בהם משגרי טילים בליסטיים ואתרי ייצור אמצעי לחימה.

יצוין, מתחילת מבצע "שאגת הארי", חיל האוויר השלים מאות מטסי תקיפה לעבר משגרים, מערכות הגנה, מחסני אמצעי לחימה ותשתיות נוספות של משטר הטרור האיראני, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל.