כיכר השבת
וְתַשְׁלִיךְ בִּמְצֻלוֹת יָם 

במקום שקט ופסטורלי | העוונות של 'תולדות אברהם יצחק' נותרו ב'עין חניה'

חסידי תולדות אברהם יצחק הגיעו אמש למעמד ה'תשליך' המסורתי, בבריכה העתיקה של עין חניה | במעמד המיוחד, השליכו החסידים את העבירות כסמל לחרטה ולתשובה, והרבי רוקן את כיסיו | הצלם חיים גולדברג תיעד את המעמד המרהיב בגלריה עוצרת נשימה, המשקפת את השילוב הייחודי בין הנוף הפסטורלי, העוצמה הרוחנית והמסורת העתיקה של ימי התשובה (חסידים)

חסידי תולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

המוני חסידי תולדות אברהם יצחק הגיעו אמש (שני) למעמד אמירת ה'תשליך' המסורתי, בראשות האדמו"ר, ע"י הבריכה העתיקה שבעין חניה, השוכנת בהרי יהודה, מדרום לירושלים, מקום שקט ופסטורלי עם אווירה קדושה.

האדמו"ר, שישב על כסאו ע"י שולחן מהודרת נשא תפילה בדבקות על גדות הבריכה, ולאחר מכן רוקן את כיסיו כסמל להשלכת העוונות. אחריו עשו כן מאות מחסידיו, תוך שירת פיוטי הימים הנוראים בדבקות ובהתרוממות רוח.

הצלם חיים גולדברג תיעד את המעמד המרהיב, שילוב שבין נוף עוצר נשימה, לבבות נרגשים, ורגעי קדושה נדירים בשיאם של ימי הרחמים והסליחות.

חסידי תולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
