וְתַשְׁלִיךְ בִּמְצֻלוֹת יָם במקום שקט ופסטורלי | העוונות של 'תולדות אברהם יצחק' נותרו ב'עין חניה' חסידי תולדות אברהם יצחק הגיעו אמש למעמד ה'תשליך' המסורתי, בבריכה העתיקה של עין חניה | במעמד המיוחד, השליכו החסידים את העבירות כסמל לחרטה ולתשובה, והרבי רוקן את כיסיו | הצלם חיים גולדברג תיעד את המעמד המרהיב בגלריה עוצרת נשימה, המשקפת את השילוב הייחודי בין הנוף הפסטורלי, העוצמה הרוחנית והמסורת העתיקה של ימי התשובה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:30