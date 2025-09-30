המוני חסידי תולדות אברהם יצחק הגיעו אמש (שני) למעמד אמירת ה'תשליך' המסורתי, בראשות האדמו"ר, ע"י הבריכה העתיקה שבעין חניה, השוכנת בהרי יהודה, מדרום לירושלים, מקום שקט ופסטורלי עם אווירה קדושה.
האדמו"ר, שישב על כסאו ע"י שולחן מהודרת נשא תפילה בדבקות על גדות הבריכה, ולאחר מכן רוקן את כיסיו כסמל להשלכת העוונות. אחריו עשו כן מאות מחסידיו, תוך שירת פיוטי הימים הנוראים בדבקות ובהתרוממות רוח.
הצלם חיים גולדברג תיעד את המעמד המרהיב, שילוב שבין נוף עוצר נשימה, לבבות נרגשים, ורגעי קדושה נדירים בשיאם של ימי הרחמים והסליחות.
