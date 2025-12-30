כיכר השבת
"האיום הוא ממשי"

צה"ל התפאר בסיכול הברחה של עשרות M16 | הבכיר: "הצליחו אחרי שלוש נגלות"

משלוחי הנשק ממשיכים להיכנס לישראל ולפני זמן קצר דיווחו בדובר צה"ל על תפיסת עשרות כלי נשק שניסו להבריח אותם מהגבול הדרומי | הבכיר במודיעין המשטרתי סיפר על התסכול מההברחות | צפו (חדשות בארץ)

תפיסת כלי הנשק

בצה״ל דיווחו לפני זמן קצר (שלישי) כי סוכל ניסיון הברחה של כ-20 כלי נשק מסוג M-16 בגבול המערבי, בכיר במודיעין המשטרתי סיפר היום בכנסת על התפיסה.

מערך הבקרה האווירי זיהה במהלך הלילה, רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה.

לאחר הזיהוי, כוחות צה"ל מחטיבת פארן יירטו את הרחפן שנשא 20 כלי נשק מסוג M-16, קנה וקת של נשקים נוספים. "אמצעי הלחימה שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון", נמסר מדובר צה"ל.

רח"ט מודיעין במשטרה תת ניצב אושרי אבוקסיס, סיפר הבוקר בדיון בועדה לביטחון לאומי על התפיסה: "יש כמות אמל״ח גדולה שנכנסת למדינת ישראל, רק אתמול בלילה סיכלו בדרום רחפן אחד שעשה שלוש נגלות, תפסו אותו בפעם השלישית עם 22 M-16 שהיו בדרך, זה לא סביר בכלל".

דבריו של אבוקסיס היום בכנסת (צילום: ערוץ כנסת)

לדבריו: "אנחנו יכולים לרוץ מהיום עד מחר, לחפור ולשלוח את הצוותים, להשקיע את כל היחידות, לתפוס, ומשטרת ישראל תופסת כמויות אמל״ח, באמת, זה כאילו, זה לא סביר בשום צורה".

אחד מחברי הכנסת שאל: "היה אחפן אחד עם 22 כלי נשק?" והתת ניצב השיב: "נכון, נכון, ואם אחרי זה תרצו, אני אראה לו גם תמונה שיש לי מהיום בבוקר. זה מטורף, ואנחנו כאילו... בסדר, המדינה ממשיכה לחפש, והאיום הוא ממשי".

