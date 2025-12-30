משרד התקשורת מעדכן לפני זמן קצר (שלישי), כי בשעות האחרונות קיימת תקלה ברשת הסלולר של חברת פרטנר והוט מובייל ברחבי הארץ. לפי שעה לא ידועה סיבת התקלה.

כבר לפני שעה קלה דיווחנו על כך שגולשים רבים מדווחים על תקלה ברשת האינטרנט - הכוללת אי אפשרות להוצאת שיחות, קושי בגלישה ועוד. עיקר המתלוננים היו מרשת פרטנר וחלק מרשת הוט מובייל, כאשר התקבלו דיווחים גם על שיבושים בביצוע תשלום באשראי. "מרגע שהתגלה למשרד", נכתב בהודעת משרד התקשורת: "כי התקלה קיימת נעשה בירור מול הגורמים הרלוונטיים לטובת טיפול מהיר ככל הניתן בתקלה ולרווחת הצרכנים". לסיום נכתב בהודעה: "משרד התקשורת ימשיך לעקוב כדי לוודא חזרה מלאה של שירותי החברה". תיעוד: פורץ צעיר בתוך דירה במרכז תל אביב, מחפש שלל בין הארונות ובורח קובי אטינגר | 14:01 ההומלס סולק בכוח ובאזיקים מהגן הציבורי בירושלים; הגיש תביעה וניצח דניאל הרץ | 12:42 בפרטנר הוציאו הודעה בה כתבו: "ישנם שיבושים המשפיעים לסירוגין על שירותי הסלולר, האינטרנט והטלוויזיה לחלק מהלקוחות, עושים מאמצים להחזיר את השירותים לתקינות מלאה בהקדם".

הדיווח של פרטנר

כעבור ארבעים דקות, חברת פרטנר הוציאה הודעה נוספת, בה נטען כי השירותי החברה חזרו לפעילות מלאה.

חברת שבא מעדכנת כי מערכותיה פועלות כסדרן ומאשרות אלפי עסקאות בדקה; לדברי החברה: "לאור התקלה באחד מספקי התקשורת, קיימת השפעה מסוימת על אישור עסקאות בגופים העסקיים המחוברים דרך חברה זאת".