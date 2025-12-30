כיכר השבת
"לא ידועה הסיבה"

גולשים מדווחים על תקלה משמעותית ברשת האינטרנט | פרטנר: "חזרנו לפעילות"

גולשים רבים בישראל מדווחים על תקלה ברשת האינטרנט - הכוללת קושי בהוצאת שיחות, גלישה ותשלום בכרטיס אשראי | בפרטנר הגיבו כי הם עושים מאמצים להחזיר את השירותים בהקדם וכעבור חצי שעה הוציאו הודעה נוספת בה נכתב כי השירותים חזרו (חדשות סלולר)

משרד התקשורת מעדכן לפני זמן קצר (שלישי), כי בשעות האחרונות קיימת תקלה ב הסלולר של חברת פרטנר והוט מובייל ברחבי הארץ. לפי שעה לא ידועה סיבת התקלה.

כבר לפני שעה קלה דיווחנו על כך שגולשים רבים מדווחים על תקלה ברשת האינטרנט - הכוללת אי אפשרות להוצאת שיחות, קושי בגלישה ועוד.

עיקר המתלוננים היו מרשת פרטנר וחלק מרשת הוט מובייל, כאשר התקבלו דיווחים גם על שיבושים בביצוע תשלום באשראי.

"מרגע שהתגלה למשרד", נכתב בהודעת משרד התקשורת: "כי התקלה קיימת נעשה בירור מול הגורמים הרלוונטיים לטובת טיפול מהיר ככל הניתן בתקלה ולרווחת הצרכנים".

לסיום נכתב בהודעה: "משרד התקשורת ימשיך לעקוב כדי לוודא חזרה מלאה של שירותי החברה".

בפרטנר הוציאו הודעה בה כתבו: "ישנם שיבושים המשפיעים לסירוגין על שירותי הסלולר, האינטרנט והטלוויזיה לחלק מהלקוחות, עושים מאמצים להחזיר את השירותים לתקינות מלאה בהקדם".

הדיווח של פרטנר

כעבור ארבעים דקות, חברת פרטנר הוציאה הודעה נוספת, בה נטען כי השירותי החברה חזרו לפעילות מלאה.

חברת שבא מעדכנת כי מערכותיה פועלות כסדרן ומאשרות אלפי עסקאות בדקה; לדברי החברה: "לאור התקלה באחד מספקי התקשורת, קיימת השפעה מסוימת על אישור עסקאות בגופים העסקיים המחוברים דרך חברה זאת".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר