מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. עדיין יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות יהיו ברובן רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הלילה הרוחות יתחזקו לאורך מישור החוף וייתכן גשם מקומי, ברובו קל בצפון הארץ.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ. ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף. צפויה עליה קלה בטמפרטורות. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז הארץ.
ביום חמישי, גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד בצפון הארץ ובמרכזה. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף ובשפלה. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים הגשם יתפשט בהדרגה לצפון הנגב, ואז קיים חשש לשיטפונות בים המלח ומדבר יהודה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-13
תל אביב: 14-18
באר שבע: 8-17
חיפה: 13-19
טבריה: 11-15
צפת: 5-11
אילת: 13-20
0 תגובות