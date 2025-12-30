מזג האוויר הסערה החורפית חלפה אך תחזור בעוצמה כבר ביום חמישי | התחזית המלאה לפי תחזית מזג האוויר, לאחר ימים של סערה חורפית -היום תורגש התחממות והגשמים ייפסקו אך הסערה תחזור אלינו כבר ביום חמישי הקרוב (מזג האוויר)

כיכר השבת