כיכר השבת
מזג האוויר

הסערה החורפית חלפה אך תחזור בעוצמה כבר ביום חמישי | התחזית המלאה

לפי תחזית מזג האוויר, לאחר ימים של סערה חורפית -היום תורגש התחממות והגשמים ייפסקו אך הסערה תחזור אלינו כבר ביום חמישי הקרוב  (מזג האוויר)

כיכר השבת
צוקי המדבר, אתמול (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. עדיין יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות יהיו ברובן רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הלילה הרוחות יתחזקו לאורך מישור החוף וייתכן גשם מקומי, ברובו קל בצפון הארץ.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ. ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף. צפויה עליה קלה בטמפרטורות. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז הארץ.

ביום חמישי, גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד בצפון הארץ ובמרכזה. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף ובשפלה. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים הגשם יתפשט בהדרגה לצפון הנגב, ואז קיים חשש לשיטפונות בים המלח ומדבר יהודה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-13

תל אביב: 14-18

באר שבע: 8-17

חיפה: 13-19

טבריה: 11-15

צפת: 5-11

אילת: 13-20

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר