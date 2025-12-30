כיכר השבת
נשיא איראן מגיב לאיומי ישראל וארה"ב: "התגובה שלנו תהיה קשה ומצערת"

לצד הגפנות מחאה נגד הממשלה, איראן מתמודדת ביממה האחרונה גם עם ההצהרות של נשיא ארצות הברית טראמפ, הנשיא האיראני הגיב היום לאיומים בתוקפנות (חדשות בעולם)

הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן (צילום מסך)

במהלך פגישה עם ראש הממשלה באחוזת הנופש של הנשיא בפלורידה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש (שני) לאפשרות של תקיפה ב והבהיר, כי אם האיראנים ימשיכו לפתח טילים, הוא יתמוך בתקיפה מיידית.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, הגיב היום לאיומים המפורשים וכתב ברשת החברתית: "תגובתה של הרפובליקה האסלאמית של איראן לכל תוקפנות רודנית - תהיה קשה ומצערת".

התגובה של פזשכיאן

עלי שמחאני, יועץ בכיר של המנהיג האיראני עלי חמינאי, הגיב לדברי  והבהיר כי "בדוקטרינת ההגנה של איראן, חלק מהתגובות נקבעות עוד לפני שהאיומים מגיעים לשלב היישום".

היועץ הבכיר הוסיף כי יכולות הטילים וההגנה של איראן אינן ניתנות לשליטה, ואינן דורשות אישור. לסיום איים באופן ישיר על הנשיא האמריקני: "כל תוקפנות תיענה בתגובה חמורה, מיידית ובלתי צפויה".

"אני שומע שאיראן מנסה להתחמש מחדש, ואם הם ינסו נצטרך להכות בהם. מקווה שלא", התבטא טראמפ בפתח הפגישה עם נתניהו. "אם הם ימשיכו בתוכנית הטילים - כן. אם בתוכנית הגרעין - מהר. באפשרות הראשונה, כן. באפשרות השנייה, אנחנו נעשה את זה מיידית.

הנשיא הוסיף והשאיר פתח לעסקה: "אבל אני שומע שאיראן רוצה להגיע לעסקה. אם הם רוצים, זה הרבה יותר חכם. בפעם הקודמת הם היו יכולים לעשות עסקה, לפני שהתקדמנו עם התקיפה, והם החליטו שלא לעשות את זה - והם מתחרטים".

