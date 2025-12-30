הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן ( צילום מסך )

במהלך פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו באחוזת הנופש של הנשיא בפלורידה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש (שני) לאפשרות של תקיפה באיראן והבהיר, כי אם האיראנים ימשיכו לפתח טילים, הוא יתמוך בתקיפה מיידית.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, הגיב היום לאיומים המפורשים וכתב ברשת החברתית: "תגובתה של הרפובליקה האסלאמית של איראן לכל תוקפנות רודנית - תהיה קשה ומצערת".

התגובה של פזשכיאן