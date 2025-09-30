ראש ממשלת קטאר ( צילום: shutterstock )

ראש ממשלת קטאר התראיין היום (שלישי) לאל ג'זירה ומסר הצהרה בנוגע למתווה טראמפ. בדבריו הוא הבהיר שקטאר אינה תומכת במסמך כפי שהוא.

לדבריו מדובר במסמך "התחלתי" שדורש "הבהרות", בפרט בנושא הנסיגה הישראלית מרצועת עזה. ראש הממשלה מוחמד א-ת'אני אמר היום: "אנחנו ומצרים הבהרנו לחמאס במהלך הפגישה שלנו שהמטרה הראשית שלנו היא סיום המלחמה. חמאס נהגה בצורה אחראית והבטיחה לנו לבחון את התוכנית", אמר ראש הממשלה הקטארי. לדבריו, "קטר מתרכזת בעיקר בכיצד נסיים את סבל הפלסטינים בעזה, סיום המלחמה, הרעב, ההרג והעקירה בעזה". האל"מ שהודח משחזר מזירת הפיגוע: "צעקתי 'עצור' והוא לא עצר, אז יריתי" דוד הכהן | 20:36 הקטארי אמר ש"מה שהוצג אתמול הוא עקרונות של התוכנית, שמצריכים דיון בנוגע לפרטים שלה ואופן הפעולה בנוגע אליה. המדינות הערביות והאיסלאמיות עשו מאמצים כדי להשאיר את הפלסטינים על אדמתם והגעה למען פיתרון שתי-המדינות." עוד הוא הוסיף בראיון לאל ג'זירה: "השלב הנוכחי חשוב והוא כולל מו"מ, לא צפוי שנגיע לנוסח מושלם." לדבריו, "צריך לבנות על הנתיב הנוכחי ולגרום לו להיות מצליח ומשפיע. עצירת המלחמה היא סעיף ברור בתוכנית, וסוגיית הנסיגה מצריכה הבהרות וצריך לדון בה. הממשל הפלסטיני לעזה נזכר בתוכנית, ויעמוד לדיון עם וושינגטון, וזה לא נוגע לישראל. התוכנית עדיין בהתחלה שלה ודורשת פיתוח, ואנחנו מנסים ליצור תהליך שישמור על זכויות הפלסטינים". המשמעות המעשית היא שקטאר מתנערת בפועל מתוכניתו של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ופותחת את המתווה לשינויים ומשא ומתן מחודש.

נתניהו וטראמפ בבית הלבן ( צילום: אבי אוחיון לע"מ )

כזכור, מוקדם יותר איים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על חמאס והבהיר כי ארגון הטרור ייאלץ בקרוב לתת תשובה להצעת הנשיא.

בשיחה עם עיתונאים, ולאחר מכן בנאום שמסר מול חיילים, חזר טראמפ על מסר ברור: "לחמאס יש 3-4 ימים להגיב על ההצעה שלנו להסכם". לדבריו, במידה וחמאס יסרב להצעה או לא יענה לה "אין מקום יותר למו"מ, ישראל רשאית לעשות מה שצריך".

"מדינות שלמות חתמו, ישראל חתמה. מחכים לחמאס. או שהוא יעשה את זה או שלא, אבל אם לא יהיה סוף עצוב", הבהיר טראמפ. "ביחס לחמאס - מחמאס אנחנו רוצים את החטופים בחזרה מיד, ואנחנו רוצים התנהגות טובה. זה די פשוט, לא יותר מזה. החתמנו כל מדינה במזרח התיכון, זה היה בלתי אפשרי וזה מעולם לא נעשה. זה גדול יותר מעזה. עזה היא חלק מזה".

מדבריו של טראמפ עולה לכאורה שהממשל בוושינגטון לא יאפשר לחמאס לבקש שינויים משמעותיים ולשנות נוסחים בהסכם המדובר. לשאלת עיתונאים בנושא הזה, אם יאפשר שינויים ענה טראמפ בשתי מילים: "לא הרבה".

אם כך הם פני הדברים, המשמעות היא שחמאס לא יוכל לחזור על תרמיות העבר בסגנון "כן, אבל", אלא עליו לקבל את הנוסח כפי שהוא.

כאמור, דבריו של ראש הממשלה הקטארי מעלים סימני שאלה קשים אודות הנכונות של המדינות הערביות לקבל את תוכניתו של הנשיא, מה שיפתח פתח לחמאס להערים קשיים.