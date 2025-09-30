הרמטכ"ל הצטרף ללוחמים ברצועת עזה | "צריך סבלנות מברזל"

דובר צה"ל מודיע כי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שלישי) סיור שטח ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, הפרקליטה הצבאית הראשית, אלופה יפעת תומר ירושלמי, מפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן ומפקדי החטיבות.

הרמטכ״ל שוחח עם המפקדים והלוחמים הפועלים במרחב, קיים הערכת מצב מבצעית ושיבח את פועלם של הכוחות במבצע ״מרכבות גדעון ב׳״.

הרמטכ״ל הנחה את המפקדים על דפוס הפעולה בלחימה לימים הקרובים, והדגיש את הצורך בהמשך פעולה עצימה ומעטפת הגנה חזקה לכוחות, לצד הגברת הערנות, הכוננות והדריכות.

הרמטכ"ל הדגיש בפני הלוחמים כי פעילות הכוחות מבוצעת באחריות ובמקצועיות לאורן של מטרות המלחמה.

מדברי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר: "אנחנו נמצאים במציאות ייחודית, בתקופת מלחמה היסטורית ובצומת דרכים משמעותי. המלחמה נמשכת. גבורת הלוחמים והמפקדים בכלל הגזרות ובעזה בפרט מובילה להזדמנויות חדשות, ומקרבת אותנו לעמידה ביעדי המלחמה. עלינו להמשיך ולהצטיין בעשייה הצבאית ולהוביל במקצועיות. צה״ל יאפשר לדרג המדיני גמישות לכל החלטה בניהוג המערכה.

אני עוסק רבות בתחקירי השבעה באוקטובר - אסור לזלזל באויב.

ככלל, אני מנחה - כל יכולות צה"ל רתומות ועובדות בשביל הלוחמים בשטח.

כל האגפים והזרועות עושים הכל כי לוודא שלא חסר לכם כלום. למען השגת יעדינו - השבת החטופים, הכרעת חמאס והגברת הפגיעה ביכולותיו. אני מאוד מתרשם מהפעילות שלכם ברצועה, יש לי הרבה הערכה כלפיכם וכלפי הלוחמים ועלינו לשמור על קשב וסבלנות מברזל לקראת התפתחויות ההמשך במערכה. נמשיך לשמור על דריכות וערנות, להיות ערוכים בקווי ההגנה ולפעול בהתקפיות על מנת להשיג את הביטחון והניצחון״.